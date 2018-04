Vergeet de cinema: dit zijn de leukste dates voor in de lente Margo Verhasselt

30 april 2018

16u53 0 Nina Van naar de cinema gaan tot iets gaan drinken op een terrasje. Wanneer het op dates aankomt, zijn we vaak weinig innovatief. Maar de lente is in het land en dat brengt bruisende ideeën met zich mee, ook voor hoe je originelere uitstapjes op poten kunt zetten. Een bloemlezing.

Wandeling zònder gsm

Hoe kan je beter van de lente genieten dan tijdens een wandeling waarbij je stiekem gelukkig wordt door alle natuur, bloemen en frisse lucht? Juist ja, het is bijna onmogelijk. Wil je ook van elkaar genieten? Laat je gsm dan thuis.

Dat we onze gsm's overal mee naartoe nemen zit er zo ingebakken dat het weliswaar een nieuw orgaan van ons lijkt. Maar wil je iemand echt leren kennen of gewoon aandacht geven aan je lief? Laat het toestelletje dan even links liggen. Geef aandacht aan elkaar, Instagram kan wachten.

Een trip down memory lane

Eentje voor de koppels die al een tijdje samen zijn. Probeer jullie eerste date éxact te herhalen. Inclusief de vragen die jullie stelden aan elkaar en bekijk hoe je ze nu zou beantwoorden. Het leuke aan de lente? Dat kan nu ook buiten.

Het kan leuk zijn om ook even stil te staan bij de eerste indruk die jullie van elkaar hadden en wat jullie na de date aan jullie vrienden vertelden over elkaar.

Vrijwilligerswerk

Iets terugdoen voor iemand anders zet dingen in perspectief. Jullie zijn blij dat jullie elkaar hebben, en willen samen iemand anders blij maken, bestaat er iets mooiers? Daarnaast zie je jouw partner ook als een teamplayer en wordt zijn of haar empathische kant benadrukt. Vlinders gegarandeerd!

Dit hoeft niet meteen bij een organisatie te zijn. Bedenk eens even hoeveel stranden plasticvrij (Mei Plastic Vrij (!)) gemaakt moeten worden, hoeveel oudere mensen graag een bezoekje zouden krijgen en eens zouden willen gaan wandelen etc.

Picknicken

Alhoewel het weer vandaag even tegenwerkt, wordt de rest van de week alleen maar beter. Terrasjes en buiten eten behoren tot onze favoriete bezigheden, waarom maak je het niet nog een tikkeltje romantischer en ga je picknicken?

Hoe je de perfecte picknick organiseert? Dat lees je hier.

Gepakt en gezakt

Samen een vakantie of citytripje maken, is leuk. Maar bij een roadtrip komt veel meer kijken. Vaak ook wel wat meer stress. Uren in de wagen, een route uitstippelen, hij die het stuur niet wil afgeven na vier uur rijden... Als je geen frustraties krijgt tegenover je partner, weet je dat je relatie goed zit. Als er een iets is dat je tolerantie gaat testen is het (naast een tripje naar IKEA) een reisje met de auto. De lente is het perfecte seizoen om dit eens uit te proberen.

Mei is trouwens de perfecte periode voor een roadtrip. Deze maand zit (voor de meeste onder ons) boordevol lange weekends waarop je al wat verder kan trekken dan de Belgische kust en samen een gezellig weekend door kan brengen.