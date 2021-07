Vergeet corona, er is een verlovingsvirus in het land. “Nu weer veel mogelijk is, zien we de vraag om de perfecte ring toenemen”

‘If you liked it then you should have put a ring on it.’ Deze zomer luisteren we massaal naar het advies van Beyoncé. Verlovingsringen vliegen over de toonbank en meer dan ooit worden er plannen gesmeed om een partner ten huwelijk te vragen. Ook Niels en Pieter-Jan maakten een knieval. “Ik heb lang gezocht naar een fenomenale plaats. Een bijzondere, knappe locatie waar we samen met onze kinderen later nog opnieuw naartoe konden gaan.” Twee juweliers en een relatietherapeut verklaren waar deze romantische tendens vandaan komt.