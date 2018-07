Verfrissende cafeïne: zo maak je zelf ijskoffie mv

03 juli 2018

Door de temperaturen van de laatste dagen is een hete kop koffie net iets minder aantrekkelijk geworden. Gelukkig kwam een geniaal brein ooit op het idee om ijskoffie te maken, een cafeïneshot vermomd in een verfrissend jasje. De energieboost van zo'n koude koffie is misschien wel iets kleiner, maar met deze vier receptjes krijgen je smaakpapillen en je humeur ook meteen een boost.

Ga voor simpel: de gewone ijskoffie

Op dit recept kan je je baseren voor een lekkere koude koffie op een zomerdag. Gebruik gerust soja- of rijstmelk als je dat lekkerder vindt of gevoelig bent voor gewone koemelk.

Ingrediënten:

- 100 ml sterke koffie, vers gezet

- 100 ml melk

- suiker, honing of een andere zoetstof naar smaak

- 2 à 3 ijsblokjes

Bereiding:

1. Zet de koffie en zoet naar smaak met zoetstof. Zelfs zwarte koffiedrinkers zullen het goedje graag wat zoeter maken, want koud smaakt koffie nu eenmaal sterker.

2. Voeg de melk erbij. Laat even afkoelen en zet dan een uurtje in de ijskast.

3. Dien op met ijsblokjes.

Voor wie het exotisch mag: i jskoffie met amandel en kokos

Liefhebbers van zoete smaakjes zullen graag slurpen van deze simpele ijskoffie met amandel en kokos.

Ingrediënten:

- 100 ml sterke koffie, vers gezet

- 100 ml (gezoete) amandelmelk

- 60 ml kokosmelk

- 2 à 3 ijsblokjes

Bereiding:

1. Zet de koffie en laat afkoelen. Zodra de koffie niet meer te heet is, laat je hem verder afkoelen in de ijskast.

2. Meng de amandelmelk met de kokosmelk en roer goed, zodat je één substantie krijgt.

3. Vul een glas met ijsblokjes en schenk daar de koffie over. Vul aan met het kokos-amandelmengsel.

Latte met karamel en vanille voor zoetebekken

Gaat het niet echt om het cafeïneshot, maar vooral over een zoete zonde of dessert, dan is deze koude latte met karamel en vanille jouw partner in crime. Gezond kunnen we het bezwaarlijk noemen, lekker des te meer.

Ingrediënten:

- 100 ml sterke koffie, vers gezet

- 1 à 2 bolletjes vanille-ijs

- slagroom

- karamelsaus

Bereiding:

1. Zet de koffie en laat afkoelen. Zodra de koffie niet meer te heet is, laat je hem verder afkoelen in de ijskast.

2. Vul een groot glas met 1 à 2 bolletjes vanille-ijs en sprenkel daar alvast wat karamelsaus over.

3. Vul aan met de koude koffie.

4. Werk af met een toefje slagroom en wat karamelsaus voor de garnering.

Koude coffee frappee:

Mag het nog wat kouder, zoeter en vooral sterker zijn? Dan is de coffee frappee iets voor jou.

Ingrediënten

– 18 tot 22 ijsblokjes

– 200 ml gekoelde sterke koffie

– 2 eetlepels kristalsuiker

– 2 eetlepels siroop naar keuze (vanille, hazelnoot, caramel)

– Slagroom

Bereiding:

1. Zet sterke koffie en laat afkoelen.

2. Plaats de ijsblokjes, koffie, suiker en siroop in een mixer en mix tot je een glad geheel hebt.

3. Giet het mengel in een groot glas en werk af met slagroom en nog wat extra siroop.