Verdient het goed en genieten ze van seks? Achter de schermen bij 8 sekswerkers. “Na een harde scène rust ik 2 dagen”

Er rust een groot stigma op sekswerk. Om het mysterie te doorbreken, gaven we dit jaar onze lezers de kans om acht sekswerkers de kleren van het lijf te vragen. Ervaren porno-acteurs prestatiedruk op de werkvloer? Wat als een escorte haar klant onaantrekkelijk vindt? En wat was het meest onvergetelijke afspraakje van een gigolo? Een overzicht. “Ik sta altijd open voor seks. Maar ik ben niet altijd vochtig, natuurlijk.”

“Ervaar je soms prestatiedruk, om sexy in beeld te komen of om klaar te komen?”

Elise: “Iedereen ervaart prestatiedruk op z’n werk, toch? Wij ook. Ik heb de indruk dat de lat vooral hoog ligt voor mannen: zij moeten een erectie hebben, bij een vrouw gebruik je desnoods glijmiddel als het even stroever gaat.”

Jada: “Ik denk altijd: Als andere meisjes het kunnen, dan ik ook! En wanneer ik gestresseerd ben, stuur ik een berichtje naar mijn mama. (lachje) Vorige maand ging ik naar Barcelona voor een opdracht van een van de grootste producenten in de porno-industrie. Toen stuurde mama ook een whatsappje om me succes te wensen.”

“Moet je soms meerdere scènes per dag opnemen?”

Jada: “Ik film maar een scène per dag. Na een hardcore scène neem ik zelfs twee dagen de tijd om te rusten. Dat klinkt plastisch, maar je lichaam heeft tijd nodig om te recupereren. Het maximum aantal mannen waar ik ooit mee op de set stond was vier. Nee, ik lieg. Vijf! Meer hoeft voor mij zéker niet.”

“Je job draait rond seks. Kan je dan nog genieten van seks met je partner?”

Jada: “Sommige mannen waarmee ik in bed beland, verwachten dat porno-actrice Jada Sparks naast hen ligt. Zij zijn eraan voor de moeite. In mijn vrije tijd heb ik géén zin om alle standjes uit de Kamasutra te proberen. Anderzijds heb ik mijn eigen lichaam beter leren kennen dankzij mijn pornocarrière: ik weet perfect wat ik leuk vind én mijn skills zijn verbeterd. Wat zeggen ze daarover? Oefening baart kunst.”

“Wat zijn de meest voorkomende verzoeken?”

“De meeste mensen willen pijn ervaren, door zwepen, tepelklemmen of cock and ball torture. Veel mannen vinden het dat laatste écht fijn. Het kan ook verschillende vormen aannemen: sommige mannen willen dat we hun testikels afbinden met een touwtje en erin knijpen, anderen vragen echt om een schop erin. Dat gaat best ver af en toe ... Bondagesessies zijn ook populair, dan binden we het lichaam vast met touw. De ene keer al wat strakker dan de andere keer, afhankelijk van de wensen.”

“Hebben mensen na een sessie soms blauwe plekken of wonden?”

“Klanten kunnen aangeven of ze ‘marks’ mogen krijgen. Marks zijn striemen, blauwe plekken, krassen, afdrukken van touw na bondage ... Er zijn heel wat mensen die trots zijn op hun marks. Maar wie in een relatie zit, wil meestal géén marks. Vaak gebruiken we dan een zweep; als je goed opbouwt en stapje voor stapje harder slaat, wordt de huid rood en gloeiend, maar die plekken trekken relatief snel weg.”

“Wat voor klanten krijg je over de vloer? Zit er soms iemand tussen die je onaantrekkelijk vindt?”

“Het klinkt misschien verrassend, maar ik heb nog maar zelden iemand gezien bij wie ik dacht: ‘Ieuw!’ Toegegeven, ik kijk totaal niet naar het uiterlijk. Vraag me niet hoe mijn laatste klanten eruitzagen, want dat weet ik niet meer. Hygiëne — dat iemand gedoucht en netjes geschoren is — en het karakter zijn veel belangrijker, vind ik. Of iemand lief is, zich respectvol gedraagt, dát kan ik waarderen. De beste klanten zijn diegenen die achteraf zeggen: ‘Zeg, merci hé, Mel.’”

“Hoe kom jij in de mood als je niet opgewonden of vochtig bent? Heb jij een bepaalde routine?”

“Ik ben iemand die altijd openstaat voor seks. Maar ik ben niet altijd vochtig, natuurlijk. Daarom gebruik ik kokosolie of glijmiddel bij elke sessie.”

“Wat is het bijzonderste verzoek dat je ooit hebt gekregen van een klant?”

“Een tijd geleden nam een oude vriendin contact met me op. Ze was intussen getrouwd, vertelde ze, maar had zich laten opereren aan haar heup, waardoor hun seksleven stillag. Daarom had ze het idee om mij te boeken als cadeautje voor haar man. (lacht) Dat was een grappig verzoek. Anderzijds krijg ik soms vragen waar ik niet mee kan lachen. Of ik een vader-dochterrollenspel wil doen, bijvoorbeeld. Degoutant.”

“Hoeveel verdien je?”

“Een act duurt tien minuten à een kwartier. Dat kost 250 euro, plus een kilometervergoeding. Voor extraatjes vraag ik extra geld. Willen ze me topless zien? Of volledig naakt? Willen ze me aanraken? Of willen ze dat ik achteraf nog een uurtje blijf hangen om gezellig te babbelen? Dan moeten ze bijbetalen. Daarnaast bied ik topless bediening aan of sta ik soms in bikini achter de toog op feestjes. Wie dat wenst, moet per uur betalen.”

“Welke stripbewegingen vind jij het verleidelijkste en worden het meest gesmaakt bij je klanten?”

“Floor work is buitengewoon verleidelijk. Dan ga ik liggen met mijn rug op de grond en laat ik mijn lichaam kronkelen of beweeg ik mijn benen in de lucht: ik maak cirkels, kruis ze zijdelings over elkaar ... Op een stoel kan je ook expliciet bewegen door je knieën traag open te doen of je benen wijd te spreiden naar een split. Zo’n split kan je doen terwijl je zit op je poep, al steunen echte professionals op de leuning en doen ze zo’n split in de lucht.”

“Hoe ziet een doorsnee avond in de parenclub eruit?”

“Meestal doen we de deuren open om 20 uur ’s avonds. Eenmaal binnen moeten mensen zich meteen uitkleden — je mag enkel binnen als je naakt bent, lingerie draagt of een sexy outfit van lak, leder of rubber. En dan doet iedereen z’n eigen ding. Sommigen drinken eerst iets, anderen eten een hapje, ze gaan in de jacuzzi of... ze vliegen er meteen in. Na vier à zes uur sluiten we de deuren weer. De meesten vinden dat prima, want ze moeten de volgende dag ook werken en willen op tijd naar huis.”

“Gebeurt het soms dat je in de parenclub onverwachts iemand tegenkomt die je kent?”

“Iemand die plots de buurman tegen het lijf loopt. Een werknemer die z’n werkgever tegenkomt. Of een zoon die z’n vader ziet, zonder mama in de buurt. Dat gebeurt meer dan je denkt. Dan kunnen er een aantal zaken gebeuren. Een: die mensen zijn rap weg. Twee: er volgt een ongemakkelijke conversatie. Of drie: ze spreken elkaar aan en spreken af om de volgende keer samen naar de club te rijden. (lachje)”

“Krijg je zelf orgasmes of staat het genot van de klant centraal?”

“Toen ik jonger en onervaren was, kwam ik soms snel klaar. Erna had ik een pauze nodig. Ik ben niet iemand die na tien minuten weer ‘paraat’ staat. Naarmate ik meer ervaring opdeed, leerde ik om mijn orgasme te regelen en uit te stellen. 95 procent van de dames willen dat ik ook klaarkom, maar dat gebeurt nu slechts één keer, helemaal op het einde, wanneer de vrouw volledig voldaan is.”

“Wat waren jouw vreemdste afspraakjes?”

“Recent werd ik gecontacteerd door een koppel. De man vroeg of ik een clownsmasker en -kostuum wou dragen, hij zou dat zelf ook doen. Blijkbaar fantaseert zijn vrouw over een trio met twee clowns. (lacht) Enkele jaren geleden werkte ik voor een ‘high class’-escortbureau. In dat wereldje kom je wat tegen, zoals feesten op een jachtboot of vakanties met een privévliegtuig. Zelf heb ik dat nooit gedaan. Ik heb m’n eigen privéleven en dat krijgt bij mij nog steeds prioriteit. Al beleefde ik ooit wel een onvergetelijke nacht in een poepsjiek hotel in Amsterdam. Een rijk koppel had mij en andere escortes uitgenodigd in een mooie hotelsuite, met alles erop en eraan. Oesters, kaviaar en champagne à volonté.”

“Heb je ooit al een klant geweigerd?”

“De eerste keer dat iemand langskomt, weiger ik nooit. Maar als een klant respectloos is tegen mij of de andere dames of lastig doet, dan wordt hij geblokkeerd en laten we hem er niet meer in. Wat ik bedoel met lastig doen?Wanneer een klant te opgewonden geraakt, kan een massage weleens uit de hand lopen. Hij begint dan op een vervelende manier te strelen, zijn vingers intiem in te brengen, je vast te pakken en te zoenen. Da’s logisch, op zo’n moment van extase, maar als de dame in kwestie dat niet wil, moet zij dat aangeven. Vingers intiem toelaten is sowieso geen goed idee. Veel mannen komen van hun werk met vuile handen. Zo krijg je vaginale ontstekingen.”

“Welke outfits vinden klanten het meest opwindend?”

“De meesten geven de voorkeur aan naakt. Dat is onze werkkleding, zeg ik altijd. Maar we doen de deur eerst wel open in een kamerjasje of normale kledij. Als de klant graag pikante lingerie wil zien, kan dat, als ze een supplement bijbetalen.”

