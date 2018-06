Vegans redden de wereld, en dat is nu ook bewezen Margo Verhasselt

01 juni 2018

15u44

Bron: the independent 0 Nina Je steentje bijdragen bij het redden van de wereld? Vegan worden is dé oplossing, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Onderzoekers van de universiteit van Oxford ontdekten dat wanneer je een volledig plantaardig dieet volgt, je je ecologische voetafdruk kan verminderen met 73%. Als de hele wereld plotseling zou besluiten om veganist te worden, zou er wereldwijd 75% minder landbouwgrond nodig zijn, vergelijkbaar met een oppervlakte van de Verenigde Staten, China, Australië en Europa samen. Wat ervoor kan zorgen dat er weer plaats komt voor gewone natuur, wat fauna en flora opnieuw meer de kans geeft om te overleven.

Alsof dat nog niet genoeg is, zou het ook een gigantische vermindering in de uitstoot van slechte broeikasgassen met zich meebrengen. De nieuwe studie werd gepubliceerd in de journal of Science en is een van de meest gespecificeerde analyses die ingaat op het effect van landbouw op het milieu. De studie bekeek dan ook zo'n 40.000 boerderijen in 119 landen.

Het onderzoek toont aan dat de vlees- en zuivelproductie verantwoordelijk is voor 60% van de uitstoot van broeikasgassen. Terwijl de producten, over het algemeen, op zich eigenlijk amper 18% calorieën en 37% proteïnen opleveren.

De manier om impact te hebben

De onderzoekers ging dieper in op 40 producten, goed voor 90% van al het voedsel dat opgegeten wordt. Ze bekeken hierbij hoe elke soort impact had op het milieu op basis van uitstoot, water en luchtvervuiling.

"Een vegan dieet is waarschijnlijk de beste manier om je impact op de planeet, niet alleen broeikasgassen, maar ook oceaanverzuring, gebruik van water en land te beperken," stelt onderzoeker Joseph Poore. "Het heeft een veel grotere impact dan minder met het vliegtuig reizen of elektrisch rijden," gaat hij verder. "Het vermijden van dierlijke producten brengt veel meer ecologische voordelen met zich mee dan gewoon bewuste inkopen doen."

Daarnaast maakt Poore ook duidelijk dat zelfs bereidingstechnieken die als duurzaam beschreven worden vaak ook niet goed zijn voor het milieu.