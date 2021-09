Veerle (65) en Bob (65) bouwden een oud klooster om tot een opvallende woning en galerie: “We hebben lang gezocht naar een pand als dit”

Onze woonexpert Björn Cocquyt bezoekt elke week een bijzonder huis. Deze keer is het de beurt aan de hagelwitte galerie van architecte Veerle Wenes (65), een pand uit de zestiende eeuw dat vroeger nog een klooster was. Omdat haar galerie ‘valerie_traan’ deel uitmaakt van haar woning, verandert het interieur van Veerle om de zoveel maanden van look, maar het blijft een niet-alledaagse mix van design, kunst en tweedehands. “Ik volg de voorgeschreven regeltjes niet.”

Wie is Veerle? • Veerle Wenes (65) is architect, maar richtte al snel een communicatiebureau op. Later werd ze bezieler van de woon- en tuinbeurs Sfeer. • In 2010 startte ze valerie_traan gallery op waar kunst, design, architectuur en alledaagse objecten een plek hebben. In 2015 volgde het designlabel valerie objects. • Ze is getrouwd met beursorganisator Bob Christiaens (65). Het koppel woont in de Reyndersstraat in hartje Antwerpen in een pand uit de 16de eeuw. Volledig scherm Veerle Wenes © Maarten De Bouw

“Ik heb lang moeten zoeken voor ik een pand als dit vond. Het is een plek waar ik me dankzij de galerie telkens opnieuw kan omringen met objecten die ik mooi vind. Omdat de galerie en onze woning in elkaar vloeien, moeten we wel onze privé delen, maar we kunnen daarmee leven. We krijgen maar twaalf uur per week mensen over de vloer en de rest van de tijd kunnen we hier genieten van een heerlijke rust in het hartje van de stad.”

Veerle en haar man kochten dit gebouw in 2010 en renoveerden het met architect Bart Lens. Hij lanceerde het idee om aan de straatkant een witte poort in de gevel te integreren. “Als ze dicht is, maakt het witte vlak duidelijk dat dit een afgesloten woning is. Tijdens de openingsuren van de galerie verdwijnt de poort in een diagonaal vlak en ontstaat er een trechter die de mensen quasi naar binnen zuigt.”

Toch huiselijk

In de bijna volledig hagelwitte galerie valt onmiddellijk de donkere bakstenen vloer op. In het woongedeelte liggen dan weer rode exemplaren. “Die zijn er al sinds begin vorige eeuw, toen alles werd omgebouwd tot een school en een klooster. Waar nu onze woning is, was het atelier waar de nonnen werkten. Het was een enorme open ruimte die ik met relatief eenvoudige ingrepen opdeelde om een huiselijk gevoel te creëren.”

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

Het interieur is een mix van design, kunst, tweedehandsvondsten en items die Veerle al een groot deel van haar leven bezit. Het zijn objecten die er op een of andere manier uitspringen. Samen maken ze van elke ruimte een kijkstuk. De draadmetalen stoel van Chris Kabel in de keuken, de robuuste mahonie boomstamtafel op twee schragen in de eetkamer, de knalblauwe salontafel van Muller Van Severen, de kleurrijke fragiele installatie van Frederic Geurts in de doorgang naar de trap… Alledaags kun je dit alles zeker niet noemen.

“Ik volg mijn intuïtie en niet de regeltjes. Het belangrijkste is dat ik het mooi vind, dat de spullen een verhaal vertellen en een emotie uitstralen. Dat is ook zo met de werken van architecten, kunstenaars en designers in mijn galerie. We moeten minder en van betere kwaliteit kopen, tijdlozer ook en meer inzetten op hergebruik.”

Schuif gezellig aan

Aan de meterslange tafel van wit geolied mahoniehout wordt gegeten, gewerkt, ontworpen, vergaderd… Ze wordt ook gebruikt om objecten op te zetten. “Ik heb ze vooral gekozen in functie van de grote familie die we hebben. Hier kunnen we gezellig bij elkaar zitten. Vandaar dat je links en rechts stoelen en krukjes ziet. Die schuiven we er zo bij.” De schilderijen zijn van Geert Van Oorlé en Raoul De Keyser, de lampen van Muller Van Severen, de baksteen in marmer is van Filip Dujardin, de boekensteunen van Rikkert Paauw en van Destroyers/Builders.

© Maarten De Bouw

Wit wordt grijs wordt zwart

De galerie baadt in het licht dankzij een enorme glaspartij aan de zijde van de binnentuin en het overvloedige gebruik van wit in de expositieruimte. In het huis valt er minder licht binnen, want de openingen van de originele, kleinere ramen moesten behouden blijven. Hoe verder je er vandaan stapt, hoe donkerder het wordt. Veerle speelde daarop in om een visuele afbakening te maken tussen valerie_traan gallery en het huis.

© Maarten De Bouw

“Hoe meer je in de private delen komt, hoe donkerder. Dat gaat van wit in de galerie, naar grijs in de zithoek en zwart in de trappenhal richting de slaapkamer.” Het grijs vormt in het salon een mooie achtergrond voor de muurcollage met items die een emotionele waarde hebben.

© Maarten De Bouw

Eigen recept

De keuken blinkt uit in eenvoud. De kasten zijn gemaakt van berkenmultiplex met daarboven een blad in inox. “De keuken is vooral heel praktisch, want dat is wat hij in de eerste plaats moet zijn. Daarom ook kozen we voor een langgerekt gasvuur met vier pitten naast elkaar in plaats van een vierkante kookplaat. Zo hoeven we ons nooit te rekken of een pan over een andere te heffen.”

© Maarten De Bouw

Wereldveroveraars

In 2011 liet Veerle het pas gestarte designerduo Muller Van Severen een ruimte inrichten als kabinet ter gelegenheid van hun allereerste tentoonstelling. Het was het begin van een succesvolle carrière die hen intussen wereldfaam opleverde. “De kamer bleef tot op vandaag onaangeroerd. De kleurrijke vlakken die je op de muren en vloeren ziet, zijn kenmerkend voor hun werk. Het architectenbureau devylder vynck tailleu gaf er een 3D-invulling aan door er deurtjes in te maken waar openingen achter zitten.”

© Maarten De Bouw

