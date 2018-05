Veenbessensap helpt toch niet tegen een blaasontsteking Liesbeth De Corte

10 mei 2018

15u25

Bron: The Independent 0 Nina Iedereen die al eens een blaasontsteking heeft gehad, kreeg ongetwijfeld de raad om veenbessensap te drinken. Een goedbedoeld advies, maar een Brits gezondheidsinstituut benadrukt nu dat het drankje niet voldoende is om dat vervelend probleempje down under te bestrijden.

Het Britse National Institute for Health and Care Excellence, ook wel NICE genoemd, heeft een nieuwe hulpgids gelanceerd over blaasontstekingen. Daarin staat te lezen dat er amper bewijs is dat veenbessensap het pijnlijke kwaaltje kan genezen. Wat wel helpt? Een antibioticakuur en veel water drinken.

Die info kan goed van pas komen, want een blaasontsteking komt vaak voor. Vooral vrouwen hebben er meer last van dan mannen. Dat heeft te maken met onze anatomie: niet alleen ligt de vagina dichter bij de anus, maar ook het urinekanaal is bij de dames korter dan bij de heren, waardoor bacteriën sneller de blaas kunnen bereiken.

Voorkomen

Omdat we sterk geloven in het mom ‘voorkomen is beter dan genezen’: wat kunnen we doen om het ongemak te vermijden? De experts zijn het er over eens dat veenbessensap wél preventief kan werken. Af en toe een glaasje drinken kan dus zeker en vast geen kwaad.

Voor en na een vrijpartij even naar het toilet gaan, is ook een goed idee. Tijdens het gerampetamp kunnen bacteriën immers gemakkelijker in de urinebuis terechtkomen. Door te plassen, spoel je bij wijze van spreke de bacteriën weer weg. Wil dat zeggen dat je na het hoogtepunt snel uit het bed moet springen? Nee, je kan gerust nog even blijven liggen in de armen van je teergeliefde, maar let er gewoon op dat je nog een bezoek brengt aan het kleinste kamertje voor je indommelt.

Het is ook géén cliché dat je een blaasontsteking kan krijgen door je plas op te houden. Dit geeft bacteriën in de blaas de kans om zich te vermenigvuldigen. Ook door te weinig te drinken, is je urine geconcentreerder en moet je minder vaak naar het toilet. Je raadt het al: ook dan geef je de bacteriën vrij spel om zich op te hopen.