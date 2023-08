Veel vrouwen op sociale media zeggen dat dit goedje hun borsten doet groeien. Expert: “Heeft impact op je cyclus”

2 experts geven de spelregels van een (nieuwe) goede vriend­schap. “Drink 100 keer samen koffie”

We vinden het belangrijk om goede vrienden te hebben. Maar die vinden — en houden — is niet simpel. In welke levensperiodes maak je ze het makkelijkst? Heeft een vriendschap tussen man en vrouw slaagkans? En wat maakt een vriendschap (h)echt? Experten Selma Franssen en Beate Völker geven je een spoedcursus. “Pas na 200 uren samen wordt een kennis een goede vriend.”