Veel ouders weten niet dat hun verloren zwangerschap níét bij medisch afval hoeft. “Kan in de sterretjestuin”

Presentatrice Julie Van den Steen (30) deelde deze week dat ze haar kindje verloren is tijdens de zwangerschap. Het bracht een golf aan reacties teweeg én het leidde tot een heleboel vragen. Zoals: wat doe ik ná het verlies met het vruchtje? “Veel vrouwen worden naar huis gestuurd met de woorden: ‘Je mag het doorspoelen in het toilet of bij het afval gooien’.”

Een op de zes vrouwen ervaart een verlies tijdens de zwangerschap, en toch blijft dat een taboe. Dat wil NINA samen met Julie Van den Steen veranderen. In dit dossier lees je alles over de alarmsignalen van je lichaam, wat je als buitenstaander kan zeggen en waarom je beter spreekt over verwachtingsverlies in plaats van een miskraam.

“Julie Van den Steen vertelde dat ze haar mini-kindje even had gezien, maar dat het daarna bij het medisch afval werd gegooid. Ik moest gillen toen ik dat las”, vertelt An Andries. Zij is oprichtster van ‘Nooit Vergeten’, de allereerste Belgische uitvaartonderneming voor baby’s. “Zulke verhalen hoor ik een aantal keren per jaar. Zo zijn er bijvoorbeeld ook veel vrouwen die naar huis gestuurd worden met de woorden: ‘Je mag het vruchtje doorspoelen in het toilet of bij het afval gooien’.”

Andries benadrukt dat ze niet wil veralgemenen. “Niet elk ziekenhuis, gynaecoloog of vroedvrouw reageert op die ongevoelige manier. Maar de realiteit is wél dat het nog steeds gebeurt. Wellicht heeft dat niets te maken met slechte bedoelingen, maar met het feit dat deze zorgverleners vaker geconfronteerd worden met verwachtingsverlies. Ze beseffen dus misschien niet (meer) ten volle dat ze op die manier het verlies minimaliseren of in het taboehoekje duwen.”

“Vanaf je één dag zwanger bent geweest, mag je je kindje op een sterretjestuin laten begraven”

Nochtans kan het anders, benadrukt Andries. In het Vlaamse wetboek staat namelijk dat elke stad of gemeente op minstens een van haar begraafplaatsen ruimte moet voorzien voor een sterretjestuin. “Vanaf je één dag zwanger bent geweest, mag je je kindje op deze sterretjestuin laten begraven. Je kan zelfs kiezen voor crematie.”

Sommige steden en gemeenten staan op dat vlak al iets verder dan andere. “Om een voorbeeld te geven: er zijn plaatsen of crematoria die vasthouden aan het woord ‘foetusweide’. Dat de term ‘foetus’ gebruikt wordt in de medische of wetenschappelijke wereld begrijp ik. Maar ouders verliezen geen foetus, hé, zij verliezen een kindje. Vaak hebben zij bijvoorbeeld al specifieke toekomstplannen of een naam in gedachten. Gebruik dus liever het begrip ‘sterretjestuin’.”

Andries: “Als een vrouw medicatie krijgt en het kindje thuis verliest, kan ze contact opnemen met het dichtstbijzijnde crematorium of de dienst begraafplaatsen van de stad of gemeente waar ze woont. Zij zullen haar of het koppel dan verder helpen. Eindigt een zwangerschapsverlies in het ziekenhuis, dan zal een sociaal assistent in de meeste gevallen helpen om volgende stappen te ondernemen.”

Hoe de herdenkingsplaats eruit ziet, hangt volgens Andries af van de begraafplaats. “Op sommige plekken is enkel een perceel voorzien, maar ontbreekt alle inrichting en worden de kindjes dus anoniem begraven. Elders staan ze al verder en hebben ze het wel mooi ingericht. Ik denk bijvoorbeeld aan Leuven, waar ze een sterretje op een staafje plaatsen bij de plek waar een kindje begraven wordt. Op andere plaatsen is er een herdenkingsmonument, zoals een rots of een paddenstoel met naamplaatjes erop.”

Andries benadrukt nog hoe belangrijk een sterretjestuin is. “Zo maken we het verlies van een doodgeboren kindje of een sterrenkindje zichtbaar. Pas als we dit bespreekbaar maken komt dit verdriet uit het taboehoekje en krijgen ouders het gevoel dat hun kindje nooit vergeten zal worden.”

