Veel mensen wassen hun haar met ‘rijstwater’ om het sneller te doen groeien: werkt dat echt? Kappers reageren

Sterke haarpuntjes en glanzende lokken: wie wil ze niet? Op sociale media gaan mensen geregeld los op huis- tuin- en keukentrucjes voor de mooiste haren. Deze keer lijkt rijstwater de winnaar. Gewoon water met rijst aan de kook brengen, je haren ermee spoelen en het laten intrekken zoals een haarmaskertje. Et voilà. Goedkoop en makkelijk.

Sommige gebruikers ‘fermenteren’ het water dan weer: ze laten de rijst 24 uur trekken in water en spuiten dat goedje vervolgens op hun haar. Hoe dan ook, rijstwater zou een wondermiddel zijn voor sterker en glanzend haar dat bovendien ook sneller groeit. De hashtag ‘ricewater’ vergaart miljoenen kijkers op het videoplatform TikTok, 666 om precies te zijn. En ook de online zoekterm neemt een stijgende vlucht.

(Lees verder onder de video’s.)

Niet nieuw, maar markt boomt nu

Heel wat nieuwsgierigen dus en ook heel wat lovende online reacties. Rijst als haarbehandeling: het is oorspronkelijk een Japans ritueel. Hofdames gebruikten eeuwen geleden al gefermenteerd rijstwater om hun lokken te doen groeien. In rijst zitten aminozuren, vitamines en eiwitten die het haar gezond helpen houden. En ook antioxidanten vind je in rijstwater, die helpen tegen gespleten puntjes.

Volledig scherm © ThinkStock

Die veelbelovende voordelen maken rijstwater populair op de schoonheidsmarkt. Er zijn heel wat bedrijven die sprays met rijst uitbrengen. Ze beloven allemaal hetzelfde: broosheid tegengaan, volume en glans toevoegen en haargroei stimuleren. Omdat gefermenteerd rijstwater zurig kan ruiken, voegen sommige fans in hun online video’s nog appelsienenschillen toe aan het brouwsel. Ook het Belgisch merkje BBODY voegt appelsien toe aan hun gloednieuwe spray met rijstwater.

Hou je hoofd erbij: niet voor iedereen

Wassen we ons haar vanaf nu beter met zelfgemaakt rijstwater? “Ik heb het getest in het salon”, begint BV-kapper Jochen Vanhoudt. “Het haar voelde beter aan dan wanneer we spoelen met gewoon water. Maar het is niet beter dan een echte herstellende behandeling zoals de Lipid Booster van System Professional (een haarspray, red.). Op lange termijn zal rijstwater je haar niet extra beschermen of herstellen. Het blijft een huis-, tuin- en keukenmiddeltje.”

Quote Het klopt dat rijstwater eiwitten bevat die het haar sterker kunnen maken. Daarom hypen heel wat influen­cers het nu volop. Sofie Schrauwen, Bobhead

Ook Sofie Schrauwen, oprichtster van Bobhead, zegt dat. “Rijstwater is geen wondermiddel. Het is een beetje zoals wortelen eten om sneller een bruin kleurtje te hebben: dat werkt, maar de resultaten zijn ook niet zo uitzonderlijk.”

“Het klopt wél dat rijstwater eiwitten bevat die het haar sterker kunnen maken. Daarom hypen heel wat influencers het nu volop. Maar een kwalitatieve shampoo en conditioner blijven toch aangewezen om je haren te verzorgen. Bovendien heeft elk haartype een persoonlijke aanpak nodig. Je kunt rijstwater eerder als een extraatje zien bovenop je vertrouwde verzorging.”

Haarproducten die je in de winkel koopt, bevatten trouwens soms al rijst. Die kan Sofie zéker aanraden. “Ikzelf gebruik bijvoorbeeld de JoiFull Volumizing Shampoo en daar zit rijstproteïne in, rijk aan aminozuren. Maar er is wel meer: ook bamboe-extract of lotusbloem staat tussen de ingrediënten.”

Conclusie: rijstwater op zichzelf is misschien een schrale troost voor je beschadigd haar, maar het kan ook zéker geen kwaad.

Lees ook: