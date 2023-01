Veel introverten ‘faken’ dat ze extravert zijn. “Pas na die depressie ontdekte ik dat ik eigenlijk heel rustig ben”

Vandaag start het pieksei­zoen voor online daten. Met deze 5 tips versier je meer matches

Singles die openstaan voor nieuwe liefde grijpen best nu hun kans, want het piekseizoen van online dating is zojuist van start gegaan. Dat begint rond Kerstmis en loopt nog tot Valentijn: tijdens deze periode heb je meer kans om een goede match te vinden. Datingplatform Meetic formuleerde op basis van onderzoek vijf tips voor een goede eerste indruk. Spoiler: laat die cliché openingszin maar achterwege.

