Veel bloot, buikspieren en je kleden als een discobal: de outfits op Coachella beloven een hete festivalzomer

In de Californische woestijn keert de stilte even terug, na het eerste weekend van Coachella. Ja, dat is een geliefd muziekfestival, maar óók een hoogmis voor festivalmode. Wat de sterren daar dragen, voorspelt wat hippe Vlamingen de komende festivalzomer zullen aantrekken. Wat blijkt? Ons lijf mag, letterlijk, in de spotlights.

De podia van Coachella zagen het voorbije weekend al veel schoon volk passeren. Björk, Billie Eilish, Rosalía en K-pop revelatie Black Pink. Blondie ook, uitgedost als discobal voor de gelegenheid. Een grote hint voor wat in dit stuk nog komen zal.

Volledig scherm Blondie op Coachella. © Getty Images for Coachella

Onze eigenste Angèle was er ook, om er met succes de harten van zowat alle Amerikanen te stelen. Zij verscheen ten tonele in een extreem glinsterende outfit die weinig aan de verbeelding overliet. Typerend voor ontwerper Ludovic de Saint Sernin: een Belg die sinds kort de nieuwe creatieve directeur is bij Ann Demeulemeester en momenteel misschien wel de hotste naam in de mode-industrie.

Volledig scherm Links: Angèle op Coachella. Rechts: Ludovic de Saint Sernin. © Getty Images

Angèles outfit ging in elk geval net zo vaak over de tongen als haar performance. Want dat is óók Coachella: goed kijken wie qua festivalmode de grenzen verlegt. In het publiek lopen ’s werelds grootste sterren en influencers en zij plukken voor Coachella echt niet zomaar wat uit hun kast.

Al heeft de dresscode wel een paar constanten. Denk aan denim, kant, pailletten, cowboyvibes en liefst (veel) meer dan een streepje bloot. Dit jaar kwam daarbij de ongeschreven regel ‘more is more’: hoe meer glitter, kleur of karakter in je outfit, hoe beter.

Volledig scherm Opvallende outfits op Coachella. © Getty Images

“Festivalmode is altijd een beetje bloter, opvallender en uitdagender dan de kleding die we in het normale leven dragen”, weet NINA’s moderedacteur Devriendt. “Dat maakt de wei de plaats bij uitstek om te experimenteren met een knaller van een outfit.”

“Mode straalt vandaag ook meer fun uit. De jaren zeventig, negentig en de millenniumperiode zijn in en je kan zelf mixen en matchen met de elementen die je leuk vindt. Dat maakt de mode tegenwoordig uniek: iedereen kan zijn eigen ding doen.”

Volledig scherm Opvallende outfits op Coachella. © Getty Images

Vaak resulteerde dat in de Californische woestijn in plunjes die echt niet festivalproof zijn, reageren critici online. Maar wie beroemd is, kan zich er omkleden of verschijnt gewoon even compleet uitgedost voor de foto’s. Hoe het ook zij, de looks op Coachella voorspellen de festivaltrends voor onze zomer. En dit jaar blijkt: blote — en strakke — buiken, veel ander bloot en al wat glinstert zijn musts. En futuristische zonnebrillen.

Topmodel Hailey Bieber...

... waagde zich aan een héél baggy jeans met een lage taille. En dat werd niet door iedereen gesmaakt. Ze werkte de look af met een witte croptop zonder beha en een gouden bodychain. Nineties-minimalisme, noemt men het.

YouTubester Emma Chamberlain...

... volgde, zoals velen, de ‘gorp core’-trend. Outerwear regeert in die stijl, denk aan bergschoenen, lelijke rugzakken of een praktische mouwloze vest.

Actrice Jenna Ortega...

... houdt van zwart sinds ze in ‘Wednesday’ acteerde op Netflix. Maar die gothic stijl was ook alom geliefd op Coachella. De blouse is doorzichtig, met zilveren sterretjes afgewerkt. Daaronder: simpele denim hotpants.

Zangeres Rosalía ...

... koos er ook op het podium om de grootste trends te volgen. Edgy zwart, gecombineerd met doorzichtig en romantisch lichtroze. Een op maat gemaakte look van Acne Studios. Ook hier: de futuristische zonnebril.

Zangeres Camilla Cabello ...

... kiest voor casual sexy in een maagdelijk wit korset, nog zo’n gehypet kledingstuk sinds vorig jaar. En ook bij haar valt baggy denim in de smaak. Afgewerkt met parels, die een revival kennen op dit moment.

TikTok-ster Charli D’Amelio ...

... waagde zich aan een feeërieke witte maxi-jurk. Maar dat moet tegenwoordig edgy, dus ze draagt die met visnetkousen en zwarte combatboots.

Zangeres Janelle Monae...

... had het warm genoeg voor een zwarte croptop met cut-outs en doorzichtige nylonkousen. Haar futuristische zonnebril en zwarte Dr Martens contrasteren met haar witte parelketting en kleine Chanel-handtas.

Model Paris Jackson, dochter van Michael Jackson, ...

... showde haar buikspieren in een geruite jurk met cut-outs, samen met hoge, reflecterende laarzen van Steve Madden. Ook in Jacksons andere outfits voor het weekend mocht haar buik een hoofdrol spelen.

