Vandaag start Black History Month: “In westerse boeken is de zwarte geschiedenis letterlijk een blanke pagina”

Vandaag gaat in ons land Black History Month (BHM) van start, voor het vijfde jaar op rij al. De hele maand wordt de zwarte cultuur en geschiedenis in de kijker gezet én gevierd. Het thema dit jaar? ‘The Power of Assembly’. We tippen enkele zinnenprikkelende evenementen en mede-oprichter Mohamed Barrie vertelt waarom BHM zo belangrijk is, ook in België.

In Amerika vindt BHM plaats in februari, bij ons gaat het door in maart. Oorspronkelijk ontstond Black History Month in 1972 in de Verenigde Staten om historisch belangrijke Afro-Amerikanen in de schijnwerpers te zetten. Doorheen de jaren groeide het uit tot een wereldwijd initiatief. “En inmiddels draait het om veel meer dan het herdenken van zwarte spilfiguren alleen”, zegt Mohamed Barrie, mede-oprichter van BHM in België.

De zwarte geschiedenis waarachtiger vertellen

“Het is onze bedoeling om héél de zwarte geschiedenis te herdenken, en bovendien te verankeren in het heden”, vertelt Barrie. “In veel westerse geschiedenisboeken is de zwarte geschiedenis letterlijk een blanke pagina. Die wil BHM inkleuren, zodat er een waarachtiger beeld van de geschiedenis ontstaat waarin iederéén zichzelf vertegenwoordigd ziet.”

Quote Het is belangrijk dat iedereen uit onze diverse samenle­ving weet wat zijn gemeen­schap tot de wereld heeft bijgedra­gen. Mohamed Barrie

“Wij nemen allemáál deel aan de geschiedenis”, zegt de oprichter. “Daarom is het belangrijk dat iedereen uit onze diverse samenleving weet wat zijn gemeenschap tot de wereld heeft bijgedragen. Iedere persoon vraagt zich op een gegeven moment af: hoe kom ik hier? Wat is mijn betekenis? En in het geval van zwarte mensen: wat is de link tussen mijn huidig land en mijn land van origine? BHM probeert op die vragen antwoord te geven.”

Van ‘African game night’ tot een boekenbeurs rond zwarte literatuur

Het thema van dit jaar is ‘The Power of Assembly’, ofwel het belang van samenkomen. Het zoomt in op hoe zwarte mensen in België doorheen de jaren hebben samengewerkt, aan bewustwording en aan het verkennen of in vraag stellen van manieren van denken, werken, zijn, creëren, onderzoeken en zorg dragen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Black History Month Belgium (@bhmbelgium)

Deze maand worden er een heleboel evenementen georganiseerd. Concerten, lezingen, debatten, performances, expo’s, films, een boekenbeurs ... Noem maar op. Een greep uit het programma:

• Het artistieke platform PLEASE ADD COLOR kreeg de vraag om een vernissage te creëren. Ze deden hun best, want ze presenteren niet één, maar twee groepstentoonstellingen met werken van Sub-Saharaanse kunstenaars. Die zijn te bezichtigen in Antwerpen en Brussel (van 5 maart tot 3 april).

• Op 8 maart is het ook Internationale Vrouwendag. Het uitgelezen moment om zwart feminisme in de spotlights te plaatsen. In Brussel kan je een lezing en een panelgesprek volgen over het onderwerp. Er zal gediscussieerd en gereflecteerd worden over het verleden, heden en de toekomst van de zwarte feministische gedachte (8 maart).

• In Antwerpen vindt een boekenbeurs plaats die zwarte literatuur in de schijnwerpers plaatst. Je kan er niet alleen boeken doorbladeren, maar ook lezingen en workshops volgen (van 11 tot 13 maart).

• Wat creëert meer verbondenheid dan enkele spelletjes spelen? Vanuit die optiek organiseert de Roma in Antwerpen een ‘African game night’. Na afloop is er ook nog een mini-afromarkt waar verschillende ondernemers hun creaties verkopen (15 maart).

Een overzicht van de volledige agenda vind je hier. Meer informatie over Black History Month in België vind je op de website van BHM.

