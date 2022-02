Vandaag is dag van de epilepsie. Neuroloog corrigeert misvattingen over aandoening: “Je tong afbijten is een fabel”

In elkaar zakken, stuiptrekkingen, een tijdelijk spraakgebrek of even compleet van de wereld zijn. Het zijn verschillende voorbeelden van het brein die een ‘error’ aangeeft, maar de oorzaak blijft hetzelfde: epilepsie. De aandoening treft zo'n 60.000 Vlamingen, en toch koesteren we er allemaal veel – potentieel gevaarlijke – misvattingen over. Op de dag van de epilepsie verduidelijkt neuroloog Paul Boon hoe je de aandoening herkent en behandelt. “De kans op epilepsie stijgt bij wie in behandeling is voor een depressie.”