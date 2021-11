Vandaag is ‘Circular Monday’, een groen initiatief dat het tegengif voor Black Friday wil zijn

Black Friday, maar dan anders. Deze 4 lokale alternatie­ven moet je kennen

Black Friday is dé dag bij uitstek om koopjes te doen. Dat is leuk natuurlijk, maar de laatste jaren krijgt het concept ook steeds meer kritiek. In de eerste plaats omdat al dat kopen allesbehalve duurzaam is. Maar ook omdat vooral grote spelers voordeel uit Black Friday halen, terwijl kleinere handelaars er juist door benadeeld worden. Move over Black Friday, hier zijn Belgian, Warm, Red en Green Friday.

27 november