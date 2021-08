Vandaag afscheid van NINA-columniste Lara Switten: “Ze zal zelf op de eerste rij zitten”

Ook sterren willen wat aan hun afdanker­tjes verdienen: hier shop je uit de kleerkas­ten van Dita Von Teese, Doja Cat en Lily Allen

12 augustus Misschien willen ze gewoon wat ruimte maken in hun overvolle kleerkast. Of misschien verdienen ze gewoon ook graag een centje bij door kleren te verkopen. Hoe dan ook: wij ontdekten dat tal van beroemdheden stukken uit hun gegeerde garderobe wegdoen via het tweedehands verkoopplatform Depop. En dat aan betaalbare prijzen. Bij wie ga jij het zoeken: Lily Allen, Ashley Tisdale of liever Bella Thorne?