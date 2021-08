Vanavond start het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’: waarom kijken we zo graag trash tv?

Bestaat liefde op het eerste gezicht? Lezeres Marie werd betoverd door een student die ze op tv zag, en schrijft hem een brief

20 augustus Een reeks gemist? Speciaal voor jou bundelen wij de beste artikels van onze zomerreeksen in dit dossier. “Af en toe bekijk ik die aflevering nog eens. En elke keer word ik spontaan gelukkig wanneer jij in beeld verschijnt.” Wij vroegen jullie om in je pen te kruipen, en heel wat lezers goten hun gevoelens in woorden. De hele zomer lang lees je hier hun brieven aan een (on)bekende. Deze week richt lezeres Marie* zich tot G., een student die ze in een tv-programma zag. Relatietherapeute Sarah Hertens neemt de brief onder de loep. “Als je je ontzettend aangetrokken voelt tot iemand, zegt dat vaak meer over jezelf dan over de persoon voor wie je gevallen bent.”