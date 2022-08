Vanaf dit schooljaar krijgt je kind misschien therapie op school. Prof: “Er is veel bewijs dat het werkt”

Vanaf komend schooljaar zullen kinderen en jongeren op school groepssessies met een psycholoog kunnen volgen, om te voorkomen dat ze zware mentale problemen ontwikkelen. Maar zijn onze kinderen wel bereid om in groep over hun zorgen te praten? En is dit de oplossing voor de lange wachttijden bij psychologen? Prof. Marina Danckaerts, kinder- en jeugdpsychiater, reageert.

Elk jaar kampt in ons land een op de vijf minderjarigen met een mentale stoornis. Tegelijk krijgen maar drie op de tien jongeren binnen het jaar (!) een professionele behandeling. In Vlaanderen gaat dat jaarlijks naar schatting om 69.000 jongeren met een psychische stoornis die niet snel worden behandeld, volgens cijfers van Zorgnet-Icuro, de koepelorganisatie voor betere zorg.

Om die cijfers te drukken, zullen kinderen en jongeren in het lager en middelbaar binnenkort via hun school door een psycholoog geholpen kunnen worden. In groep. De sessies zullen pas later dit schooljaar kunnen opstarten, omdat experten zich nog volop buigen over de praktische invulling ervan. “We moeten nog heel wat knopen doorhakken”, vertelt prof. dr. Marina Danckaerts, kinder- en jeugdpsychiater (UPC KU Leuven) en netwerkcoördinator Vlaams-Brabant.

Wíllen kinderen wel samen met hun klasgenootjes over hun problemen praten?

Onder meer wordt nog besproken hoe die groepssessies er precies zullen uitzien. Want kinderen over hun issues doen praten, omringd door klasgenoten: simpel lijkt dat niet. “En toch: er is veel bewijs dat groepstherapie met kinderen en jongeren werkt”, zegt Danckaerts. “Programma’s rond angst, depressieve gevoelens, sociale vaardigheden, emotieregulatie en veerkrachttraining hebben hun diensten al bewezen. Wel in wetenschappelijke settings. We weten dus nog niet welke resultaten we in schólen zullen krijgen. Zullen de kinderen die zulke hulp het meeste nodig hebben in de sessies raken?”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Prof. dr. Marina Danckaerts (UPC KU Leuven). © Wouter Van Vooren

“We onderzoeken daarom nog hoe we die sessies zo laagdrempelig mogelijk kunnen maken, en toch impactvol. Zodat zo veel mogelijk kinderen en jongeren, ook zonder dat ze al een probleem hebben, zullen deelnemen. Maar zonder te denken: ‘Oei, er is iets fout met mij als ik meedoe.’ Ze moeten góésting hebben om zo'n sessie te volgen. Hoe we die goesting gaan opwekken, is nog de vraag. Een kind onder elf jaar hoort het in Keulen donderen als je over ‘mentale gezondheid’ praat. En zo’n sessie kan niet alleen maar ‘leuk’ zijn: op een bepaald moment zullen de kinderen over hun zorgen en angsten moeten durven praten.”

Hoe zo’n groepssessie er concreet kan uitzien

Of ze dat in klasverband zullen doen of niet, en binnen de lesuren of niet, ligt nog niet vast. “In klasverband zou wel het meest wenselijk zijn om alle kinderen te bereiken”, zegt Danckaerts. Dat het ene kind niet met hetzelfde worstelt als het andere, is niet erg, zegt de experte. “Een groepssessie kan zo’n diversiteit aan. Die start bijvoorbeeld met een algemene intro, een werkboekje rond mentale gezondheid. Om de kinderen dan op termijn te doen nadenken over wat hun persoonlijke angsten of struikelpunten zijn. Zonder dat ze die luidop hoeven te zeggen. Zo krijg je kinderen en jongeren wel mee.”

Quote Het CLB heeft een overzicht van problemen in elke school. Soms heeft de ene klas het er mentaal moeilijker dan de andere. Leerkrach­ten signaleren dat. Prof. dr. Marina Danckaerts

Wat de netwerken wel al hebben, is een budget om de psychologen op te leiden die de groepssessies zullen geven. Die werken dan niet verbonden aan de school, wel op zelfstandige basis. Alleen: aan mankracht ontbreekt het in het veld — kijk naar de lange wachttijden. “Het is ons tot nu toe nog niet gelukt om in alle provincies alle nodige psychologen aan te werven”, zegt Danckaerts. “In de ene regio zijn er tekorten, in de andere is er een overaanbod. Die spreiding zou gelijk moeten zijn.”

Gaat dit de lange wachttijden voor kinderen met mentale problemen oplossen?

Idealiter moet elke leerling dus bereikt worden. Maar in de realiteit zullen sommige klassen wel sneller geholpen worden dan andere, zegt Danckaerts. “Het CLB heeft een overzicht van problemen in de scholen. Sommige scholen of klassen hebben meer behoeften of meer kwetsbare groepen dan andere. Daar willen we het aanbod samen met het CLB op afstemmen.”

Quote We zitten in de kinder- en jeugdzorg gelukkig niet meer met die piek die we in corona zagen. Prof. dr. Marina Danckaerts

De groepssessies op school zijn trouwens deel van een grotere investering van de federale overheid in psychologische hulp voor kinderen, schetst Danckaerts. “Naast deze preventieve oplossing investeert minister Vandenbroucke onder meer ook in meer hulp rond eetstoornissen en andere meer gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, voor de meest kwetsbare kinderen die zich die hulp nu moeilijk kunnen permitteren. Onderscheiden welke kinderen dat zijn, wordt wel nog een moeilijke oefening.”

En zelfs na die investeringen en die groepssessies op school, zullen kinderen en jongeren met nood aan hulp nog altijd op wachtlijsten terechtkomen, vreest Danckaerts, omdat de historische tekorten te groot zijn. “Zeker in de intensieve psychotherapeutische hulp voor jongeren met ernstige moeilijkheden, verwachten we nog problemen. Tegelijk zitten we momenteel in de kinder- en jeugdzorg gelukkig niet meer met die piek die we in corona zagen. Maar een jongere die met een ernstig probleem langs wil bij een psycholoog voor intensieve hulp, zal nog altijd maanden moeten wachten.”

