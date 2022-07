Van Zara tot Vans: heel veel merken willen graantje meepikken van het succes van ‘Stranger Things’

The eighties are back alive . Met dank aan het nieuwe seizoen van de immens populaire scifi-serie ‘Stranger Things’ op Netflix. Tegenwoordig wordt vooral de muziekkeuze (Kate Bush, Metallica,...) geroemd, maar ook op modevlak inspireert de reeks. Modemerken verdringen zich om een ‘Stranger Things’-collectie te mogen uitbrengen, want dat is big business .

Geruite grungehemdjes. Flashy windbreakers. Ook in het vierde seizoen van ‘Stranger Things’ is de eightiesmode om duimen en vingers bij af te likken. Voor het eerst speelt de reeks zich naast Hawkins, Indiana voor een deel ook af in Californië en dat is duidelijk te zien aan de outfits. Kostuumontwerpster Amy Parris leverde uitstekend werk af door de op monster jagende kids in trendy outfits te steken die de coole Californische vibes uit 1986 perfect weerspiegelen.

Zelf zei ze daarover in een Netflixblog dat het haar in het nieuwe seizoen nog groter is, en de kostuums nog feller, uitbundiger en trendyer. Met andere woorden, ‘Stranger Things’ was nog nooit zo eighties als nu.

Grote collabs: van Quiksilver tot Zara

Met elk nieuw seizoen komen ook nieuwe collabs van (mode)merken kijken die maar wat gretig hun naam willen verbinden aan een van de allersuccesvolste series aller tijden. In 2019 – toen het derde seizoen uitkwam – werkte Netflix met maar liefst 75 merken samen.

Voor het vierde seizoen deden ze voor hun fashionmerchandise zo onder meer een beroep op Quiksilver, het van oorsprong Australische surfmerk dat nu gevestigd is in Californië. Een ideale match, aangezien een groot deel van de serie zich nu ook in Californië afspeelt. In de collectie zitten windbreakers, vintage T-shirts, surfshorts en trainingspakken, allemaal om ter felst en ter drukst. Meer eighties wordt het niet. Eduardo Franco, een van de nieuwe gezichten van ‘Stranger Things’, is zelfs het model van de collectie.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Coole California surfervibes bij Quicksilver x ‘Stranger Things'. © rv

Ook het iconische Amerikaanse horlogemerk Timex brengt drie vintage horloges uit die de tijd terugdraaien naar de jaren 80. JanSport, het Amerikaanse rugzakkenmerk dat ook in onze contreien op de rug van menig schoolgaande tiener prijkt, pakt uit met rugzakken die ze zelf omschrijven als “gemaakt om te vechten”. De slogan erop luidt ook “made in the Upside Down”, een verwijzing naar het parallelle universum uit ‘Stranger Things’ waar Eleven en haar kompanen de strijd aangaan met monsters als Demogorgons en Demobats.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Eightieshorloges van het Amerikaanse heritagemerk Timex. © rv

Volledig scherm JanSport x ‘Stranger Things'. © rv

Maar ook Zara is helemaal in de ban van het eightiesuniversum van ‘Stranger Things’. Hun jongenscollectie ademt één al en jaren 80 uit, en is trouwens gemaakt met een moderne technologie die minder water gebruikt. Dat is marketinggewijs slim gezien, want de doelgroep die overstag gaat voor ‘Stranger Things’-merchandise bestaat vooral uit jongeren. Voor hen is duurzaamheid intussen een grote voorwaarde om nieuwe kleren te kopen.

Pull&Bear, dat tot dezelfde groep behoort als Zara (Inditex), maakt dan weer furore met T-shirts van Hellfire Club, een knipoog naar het Dungeons & Dragons-schoolclubje van Hawkins. En ook Vans speelt in op die verwijzing met hun Hellfire Club-editie van de legendarische Old School-sneaker. Die zal vanaf 26 augustus te koop zijn en de verwachting is dat hij bliksemsnel uitverkocht zal zijn; het lot dat zowat alle merchandise van ‘Stranger Things’ beschoren is. Toen Primark begin juni ‘Stranger Things’-T-shirts aanbood, ontstond er in Londen een heuse stormloop en gingen mensen bijna op de vuist. Het leek wel op een episch gevecht in de Upside Down. Achteraf werden veel van de T-shirts die maar 5 euro kostten op eBay aangeboden voor 150 euro.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Links: Zara x ‘Stranger Things'. Rechts: Pull&Bear x 'Stranger Things’. © rv

Volledig scherm Vans Old Skool x ‘Stranger Things’. © rv

Nostalgie als koopkracht

Zo groot is de aantrekkingskracht van ‘Stranger Things’ en die valt absoluut niet te onderschatten. Want net zoals bij die andere populaire Netflixseries ‘Sex Education’ en ‘Bridgerton’ kadert ‘Stranger Things’ niet alleen in de tijdgeest van nostalgie, maar bepaalt het ook die tijdgeest. Jongeren spiegelen zich steeds meer aan hun favoriete reeks en vertalen die esthetiek ook naar hun dagelijkse leven. In het straatbeeld duiken zo mini- en tienerkopieën op van hoofdpersonages als Eleven (Millie Bobby Brown), Mike Wheeler (Finn Wolfhard) en Will Byers (Noah Schnapp). Ze dragen vintage T-shirts, jeans met wijde pijpen en skatesneakers.

Zelf hebben de jongeren de eighties niet meegemaakt, maar ze kennen het tijdperk wel van verhalen van hun ouders en grootouders, en dankzij series als ‘Stranger Things’. Maar ook bij echte eighties kids, die opgegroeid zijn in dat decennium en hele fotoalbums hebben om het te bewijzen, raakt ‘Stranger Things’ een gevoelige snaar. En inspelen op emoties is nu eenmaal één van de grootste talenten van modemerken. Megahit ‘Master of Puppets’ van Metallica uit aflevering negen van seizoen vier van ‘Stranger Things’ zou evengoed op de modewereld kunnen slaan. Als een poppenspeler trekken ze aan de touwtjes van onze door nostalgie veroverde harten en portemonnees. En dat is de échte bovennatuurlijke kracht van ‘Stranger Things’.

