Van zachte kaneelcreaties tot een pittige versie met chili en kip: 3 originele wafelrecepten voor een lekker lang weekend

De sleutel tot een beter humeur volgens Veerle Dobbelaere : “Ik had vroeger een pittig ochtendhu­meur”

17 mei Maandaghumeur. Ochtendhumeur. Coronahumeur. Ze klinken niet allemaal even echt, maar zo voelen ze wel. Want ja, we vallen allemaal weleens ten prooi aan een slecht humeur. Genoeg daarvan, vindt Veerle Dobbelaere (53). De actrice en life- en mental coach gelooft heilig dat we zélf ons humeur in handen kunnen nemen. Morgen, dinsdag 18 mei, vertelt ze tijdens een Instagram Live hoe je dat doet. “Geef de controle over je geluksgevoel niet af.”