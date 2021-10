Van Yotam Ottolenghi tot Seppe Nobels en Sergio Herman: 7 topchefs delen overheerlijke veggie recepten

Beter voor de planeet, minder dierenleed, minstens even lekker. Naar aanleiding van Wereldveggiedag bundelen we vegetarische recepten van zeven getalenteerde chefs uit binnen- en buitenland: Seppe Nobels, Sandra Bekkari, Yotam Ottolenghi, Jamie Oliver, Sergio Herman, Maxence Sys en Jeroen Meus. Vlees of vis? Afwezig. Smaaksensatie? Check!

SEPPE NOBELS: Gegrilde groene asperges met jonge kaas, pistache en waterkers

Voor 4 personen

Volledig scherm © heikki verdurme

Ingrediënten:

50 g pistaches • 2 el arachideolie • 500 g zeer jonge groene asperges, Belgische duinasperges of korenaarasperges • peper en zout • 120 g ricotta of verse jonge natuurkaas • enkele druppels pistacheolie • een snuif za’atar • fleur de sel • enkele takken pikante waterkers

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Leg de pistaches op een bakplaat. Rooster ze 7 minuten in de voorverwarmde oven. Laat ze afkoelen en hard worden. Hak de pistaches fijn.

3. Wrijf een stalen pan of bakplaat in met de arachideolie en gril de rauwe asperges. Kruid met versgemalen peper en zout.

4. Leg de asperges op een bord. Leg er wat verse kaas op en druppel er wat pistacheolie over.

5. Strooi er de gehakte pistaches over en werk af met een snuif za’atar, fleur de sel en enkele takken ­pikante waterkers.

6. Gebruik voor dit gerecht heel jonge, dunne asperges. Als ze dikker zijn dan je pink, blancheer je ze eerst 2 minuten in gezouten water. Koop bij voorkeur groene asperges die hier gekweekt zijn. Ze zijn verkrijgbaar tot eind mei.

Tip: je kan de za’atar vervangen door Provençaalse kruiden of gedroogde tijm.

SANDRA BEKKARI: Lenterolletjes met soja-sesamdip

Voor 6 rolletjes • 25 minuten

Volledig scherm © Sandra bekkari

Ingrediënten:

1 wortel • ¼ komkommer • ½ gele paprika • ½ rode paprika • 6 rijstvellen • handvol radijsscheutjes

Voor de saus: ½ chilipeper • sap van ½ limoen • 1 el sojasaus • scheutje sesamolie • scheutje water • ½ kl sesamzaadjes

Zo maak je het:

1. Maak de wortel, de komkommer en de paprika’s schoon en snij in dunne reepjes.

2. Neem een diep rond bord of ronde ovenschaal (groter dan je rijstvellen) en doe hier lauwwarm water in. Leg een schone, vochtige handdoek op het keukenwerkblad.

3. Leg een rijstvel in het lauwwarme water en laat het kort even zacht worden, leg het rijstvel dan op de vochtige handdoek. Schik er in het midden wat van de groentjes op en leg er radijsscheutjes bovenop.

4. Plooi eerst de zijkanten naar binnen en rol dan van onderen naar boven mooi op. Herhaal dit voor alle rijstvellen.

5. Verwijder de zaadjes van de chilipeper en snij de chilipeper fijn. Meng het limoensap, de fijngesneden chilipeper, de sojasaus, de sesamolie en het water tot een dipsaus. Strooi er wat sesamzaadjes bovenop.

Tip: voeg ook eens wat reepjes mango toe voor een frisse, zoetzure toets.

YOTAM OTTOLENGHI: Shakshuka van zoete aardappel met srirachaboter en ingelegde uien

Voor 4 personen • 20 min. (voorbereiden) + 1 u 20 min. (bereiden)

Volledig scherm © Elena Hardwick

Ingrediënten:

1 kg zoete aardappels, met de schil, schoongeborsteld • 1 kleine rode ui, in dunne ringen (100 g) • 2 eetl. citroensap • 3 eetl. olijfolie • 150 g rijpe cheddar, grofgeraspt • 3 tenen knoflook, fijngehakt • 1 theel. komijnzaad, grof gekneusd in een vijzel met een stamper • 8 middelgrote eieren • 25 g ongezouten boter • ¾ eetl. srirachasaus • 2 eetl. verse korianderblaadjes, met wat steeltjes eraan • zout en zwarte peper

Zo ga je te werk:

1. Verhit de oven tot 200 °C. Prik de zoete aardappels rondom in met een vork (8-10 keer) en leg ze op een middelgrote, met bakpapier beklede plaat. Pof ze 45-50 minuten in de oven, tot ze gaar en zacht zijn. Zet opzij en schakel de oventemperatuur naar 180 °C.

2. Meng intussen de ui met 1 eetlepel citroensap en een snuf zout en zet opzij om ze te marineren.

3. Trek de schillen van de gare aardappels af en scheur ze in stukjes van grofweg 4 cm. Doe het aardappelvruchtvlees in een grote schaal en zet opzij. Leg de schillen weer op de bakplaat en schep er 1 eetlepel olie, ¼ theelepel zout en royaal versgemalen peper door. Bak ze 8 minuten in de oven tot ze krokant worden. Zet opzij.

4. Prak met een vork het aardappelvruchtvlees glad, voeg de cheddar, knoflook, komijn, nog 1 eetlepel olie, de overgebleven eetlepel citroensap, 1 theelepel zout en royaal versgemalen peper toe en meng alles goed.

5. Giet de overgebleven eetlepel olie in een grote koekenpan met passend deksel. Schep het pureemengsel in de pan en strijk het met een eetlepel uit. Zet de pan op een halfhoog tot hoog vuur en laat de puree circa 7 minuten bakken tot de onderkant begint te kleuren. Zet het vuur nu halfhoog en druk met de bolle kant van een lepel acht holletjes in de puree, breek in elk een ei. Bestrooi met zout en peper, zet het deksel op de pan en bak de shakshuka 4-5 minuten tot de eiwitten gestold en de dooiers nog vloeibaar zijn.

6. Doe intussen de boter met de sriracha in een kleine pan, zet op een halfhoog vuur tot de boter is gesmolten en haal van het vuur voor de boter gaat borrelen.

7. Schep de srirachaboter over de eieren en strooi een handvol aardappelschillen, de helft van de uien en alle korianderblaadjes over de shakshuka. Serveer met de overgebleven aardappelschillen en gemarineerde uien erbij.

Tip: Serveer dit opwindende gerecht als een weekendbrunch; zo ziet het er ook uit. Bespaar tijd door de zoete aardappels in de magnetron te garen.

JAMIE OLIVER: Crème brûlée chocolade-sinaasappel

Voor 2 personen + 2 extra toetjes

Volledig scherm © rr

Ingrediënten:

100 ml double cream of slagroom • 300 ml halfvolle melk • 100 g pure chocolade (70% vaste cacaobestanddelen) • 4 grote eieren, vrije uitloop • 80 g lichte basterdsuiker, plus extra om te bestrooien • 1 sinaasappel • verse vruchtjes, voor erbij

Zo ga je te werk:

1. Giet de room en halfvolle melk in een pan met antiaanbaklaag, breek de chocolade erbij, zet op een matig laag vuur en roer regelmatig tot de chocolade gesmolten is. Haal de pan van het vuur en laat het mengsel een beetje afkoelen terwijl je de eieren splitst.

2. Klop de dooiers in een grote mengkom met de lichtbruine basterdsuiker en de fijngeraspte schil van de sinaasappel bleek en luchtig. Giet al kloppend het chocolademengsel erbij en blijf kloppen tot alles goed gemengd is.

3. Giet het mengsel terug in de pan, breng het al roerend op laag vuur aan de kook en blijf 10 ­minuten constant roeren, tot het een vla-achtige consistentie heeft. Verdeel de vla over vier kleine, hittebestendige kopjes of twee grotere kommetjes, laat afkoelen en zet afgedekt een nacht in de koelkast om op te stijven.

4. Om te serveren, strooi een beetje suiker over twee van de puddinkjes en zet ze heel even onder de hete grill, of gebruik een brander om de suiker te laten smelten. Serveer met partjes sinaasappel, vruchtjes of kersen. De twee extra puddinkjes blijven in de koelkast wel vijf dagen goed, als je tenminste zo lang kan wachten!

SERGIO HERMAN: Peche Melba

Voor 4 personen • 90 minuten

Volledig scherm © Kris Vlegels

Ingrediënten:

Voor de amandelkrokant: 50 gram eiwit • 100 gram suiker • 125 gram amandelschaafsel

Voor de pêche melba: 4 rijpe verse perziken, of uit blik • 10 verveineblaadjes, fijngesneden • geraspte schil van 1 biologische ­limoen • 500 ml perziksorbet van goede kwaliteit

Voor de afwerking: 500 ml vanille-ijs van goede kwaliteit • 4 grote (ronde) stukken amandelkrokant (zie hieronder) • takjes klaverzuring of jonge zuring, ter garnering • gevriesdroogd frambozenpoeder (natuurvoedingswinkel, optioneel)

Benodigdheden:

4 kookringen van Ø 6 cm • spuitzak

Zo ga je te werk:

1. Maak eerst de amandelkrokant. Verwarm de oven voor tot 160 °C. Klop het eiwit met de suiker luchtig. Voeg het amandelschaafsel toe, meng en stort het mengsel uit op een bakplaat met bakpapier, spreid uit tot een dunne laag. Bak 10 minuten. Schep de krokant goed door en bak nog 10 minuten tot hij goudbruin is. Laat afkoelen en breek in grote stukken.

2. Als je verse perziken gebruikt, ontvel ze dan door ze even onder te dompelen in kokend water. Ontpit en snij in blokjes. Meng de verveineblaadjes en limoenrasp erdoor.

3. Leg de kookringen op een met bakpapier beklede plaat die in de vriezer past. Verdeel het perzikmengsel in de ringen en duw aan. Schep in elke ring 4 eetlepels perziksorbet, druk weer aan en zet de ringen 30 minuten in de vriezer.

4. Haal de ringen uit de vriezer en plaats ze in het midden van mooie borden. Verwarm de ringen lichtjes met je handen en haal ze er voorzichtig af. Laat het vanille-ijs iets zachter worden en schep dan in een spuitzak. Leg op elke pêche melba een stuk amandelkrokant en spuit er een dot vanille-ijs op. Werk af met de klaver- of jonge zuring en eventueel het frambozenpoeder. Serveer meteen.

MAXENCE SYS: Bucatini met rode pesto en burrata



Hoofdgerecht voor 4 personen • 15 minuten

Volledig scherm Mediterranneo © rv

Ingrediënten:

Voor de rode pesto: 4 tomaten, in blokjes • 550 g halfgedroogde tomaten + extra • 120 g witte amandelen • 60 g olijfolie + extra • 2 knoflooktenen, gepeld • 220 g parmezaan, geraspt • 40 blaadjes basilicum + extra • peper en zout • 400 g bucatinipasta (lange, holle pastasoort)

Voor de afwerking: 150 g kerstomaatjes, gehalveerd • 1 bol burrata (Italiaanse verse kaas, gemaakt van mozzarella en room) • zout • peper

Zo ga je te werk:

1. Mix de tomaten, halfgedroogde tomaten, witte amandelen, 60 gram olijfolie, knoflook, parmezaan en 40 basilicumblaadjes fijn in een blender of met een staafmixer. Kruid naar smaak met fijngeraspte parmezaan en een snufje peper en zout.

2. Kook de bucatinipasta in ­gezouten water al dente.

3. Giet de pasta af zodra hij al dente is en roer er de pesto en gehalveerde kerstomaten door.

4. Scheur de bol burrata (of mozzarella als je geen burrata hebt) in vieren. Kruid met een snufje peper en zout en besprenkel met wat olijfolie. Werk de pasta af met wat halfgedroogde tomaten en enkele blaadjes basilicum.

JEROEN MEUS: Kleurrijke wraps met pittige hummus en feta

Voor 4 personen • 40 minuten

Volledig scherm © Verne

Ingrediënten:

250 g kikkererwten, blik of bokaal (uitgelekt gewicht) • sap van 1/2 citroen • 1 eetlepel zure room • snuifje komijnpoeder • snuifje mild paprikapoeder • snuifje cayennepeper • 600 g wortelen (evt. mix gekleurde wortelen) • scheutje rijstazijn (of klassieke witte azijn) • scheutje fijne olijfolie • mespunt kardemompoeder • sap van 1/2 sinaasappel • 100 g veldsla • 200 g feta (blokje) • takjes platte peterselie • 4 eieren • scheutje melk • klontjes boter • 4 zachte maistortilla’s (kant-en-klaar) • peper van de molen • zout

Extra materiaal:

hakmolen • groenterasp (grof) • pan met antiaanbaklaag

Zo maak je het:

1. Giet de kikkererwten samen met het vocht in een kookpotje en warm even op, dat maakt het mixen een pak gemakkelijker. Giet de warme inhoud in de hakmolen en mix kort.

2. Voeg het citroensap, de zure room, het komijnpoeder, het paprikapoeder, de cayennepeper en wat zout toe. Mix alles tot een gladde pasta.

3. Bereid de wortelsalade. Schil de wortelen en rasp ze grof. Giet er een scheutje rijstazijn en olijfolie over. Kruid de salade met het kardemompoeder, peper en zout. Pers er een halve sinaasappel bij, meng en laat de wortelen even marineren.

4. Verwarm de oven voor op 150 °C. Spoel de veldsla en pluk de blaadjes los. Snij de feta in dunne plakjes.

5. Bak eerst de omeletten. Spoel de peterselie en snipper de blaadjes fijn. Breek de eieren in een kom en kluts ze los, samen met de peterselie, een scheutje melk, wat versgemalen peper en een snuifje zout. Verwarm een pan met antiaanbaklaag op een matig vuur. Smelt er een klontje boter in.

6. Schep met een soeplepel een vierde van het eimengsel in de pan en bak er een flinterdunne omelet van. Zet het vuur wat zachter; de omelet is zo dun dat ze snel gaart. Omdraaien hoeft zelfs niet. Leg de tortilla’s ondertussen op het rooster in de hete oven en laat ze een minuutje opwarmen. Let op dat ze niet krokant worden, dan kun je ze niet meer oprollen.

7. Neem een warme tortilla uit de oven en smeer er een laag hummus op. Verdeel er blaadjes veldsla over en leg de omelet erop. Schik enkele lepels wortelsla horizontaal, in het midden van de omelet, leg er dunne plakjes feta op en rol de wrap strak op. Vul alle wraps en snij in minirolletjes van 2 à 3 cm breed, dat eet het makkelijkst.

Lees ook: