Van work naar afterwork: met deze kleren is een outfitwissel niet nodig!

03 september 2020

Je kent het scenario: je hebt na het werk afgesproken met vriendinnen, maar je wil eerst nog snel naar huis om die stijve blazer uit te zwieren. Met deze formele fun-outfits heb je dat gedoe niet langer. Je stapt zonder kledingwissel of met enkel een kleine aanpassing elegant van werk naar afterwork.

Outfit 1: woman in black

Een little black dress is een onmisbaar item in je kleerkast. Het is zowel geschikt voor een werkdag als voor een feestje achteraf. En een mini-jurk hoeft geen synoniem te zijn voor informeel. Kies voor een tijdloos exemplaar dat je vrouwelijkheid in de verf zet, maar tegelijk wat aan de verbeelding overlaat. Werk je outfit af met elegante enkellaarsjes met een comfortabele hak en stap met gemak van het werk naar je bubbelparty.



Outfit 2: gekleed als een lentebriesje

Is zwart te hard voor jouw teint? Ga dan voor een jurk in een zachte kleur, zoals (gebroken) wit of pastel. Ongeacht het seizoen laat je een frisse wind waaien over de werkvloer. Een blousejurk is ideaal: smaakvol én comfortabel. Om aan je outfit wat extra cachet te geven, ga je voor pumps in een opvallende kleur. Wat dacht je bijvoorbeeld van rode of groene hakken? Heb je plannen om na het werk iets te gaan drinken, dan hoef je die alleen maar snel te wisselen voor een paar comfy sneakers.



Outfit 3: ruitenkoningin

Zijn ruitjeshemden enkel voor houthakkers of saaie kantoorsloffen? Wel nee! Ruiten kunnen ook een troef zijn, zeker als je gaat voor een hip model of originele kleuren. Combineer een los ruitjeshemd met een strakke kokerrok en werk af met een elegante sneaker. Ideaal voor een jonge uitstraling, zowel gepast op de werkvloer als comfortabel voor de drink met vriendinnen achteraf.



Outfit 4: a touch of glitter

Met een stijlvol hemdje-in-één-kleur en een lange wikkelrok in bijpassende kleur zit je op kantoor altijd goed. Iets te safe naar jouw goesting? Combineer je outfit dan met een paar zilveren pumps. Of waarom kies je niet voor wat glitter? Zo verander je zowel de werkvloer als jouw bubbelfeestje achteraf in één langgerekte catwalk. En als je zin hebt om die lange jurk na het werk uit te zwieren, kan je makkelijk een kort rokje of een originele broekrok meenemen om met net dat tikje meer edge naar je vriendinnen te stappen.



Outfit 5: in flexibele midi jurk

Een midi jurk is het ideale kledingstuk om te schitteren in zowel formele als informele context. Deze jurk tot onder de knie is – in tegenstelling tot wat sommigen denken – voor elk figuur mooi, zeker met de juiste accenten. Maxi-jurken tot op de grond zijn geen goede keuze als je klein bent van gestalte, en te korte rokken vermijd je beter als je groot bent. Enter de midi jurk, de ideale oplossing voor alle figuren. Ben je iets kleiner van gestalte? Dan kom je perfect weg met de midi jurk, zeker als je er een paar hakken onder draagt. Op de werkvloer combineer je een sobere midi jurk met een sierlijke blouse en enkellaarsjes om je benen optisch te verlengen. Voor je afterworkdrink met vriendinnen wissel je die jurk simpelweg in voor een informeel jeansexemplaar of een feestelijke metallic rok.



