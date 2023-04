Van vurige vamp naar brave schoondochter? Nieuwe trend online bewijst hoe veelzijdig je haardos is

Als je actief bent op TikTok of andere sociale media, heb je waarschijnlijk gehoord van ‘The Hair Theory’. Video's met de hashtag #hairtheory zijn al 48,3 miljoen keer bekeken over de hele wereld. De internettrend is nu ook bij ons een echte hype, vooral bij Vlaamse jongeren en influencers.

De ‘haartheorie’ draait om het experimenteren met verschillende kapsels voor verschillende gelegenheden. “Van sollicitatiegesprekken tot avondjes uit, mensen proberen verschillende looks uit en delen het resultaat in video's op sociale media, waar veel reactie op komt”, zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt over het fenomeen.

In slechts enkele seconden: een compleet andere look

Hij legt uit waarom de hashtag nu het internet verovert. “De transformaties die worden gedeeld in The Hair Theory-video's zijn vaak verrassend. Met slechts enkele aanpassingen aan hun kapsel kunnen mensen een compleet andere look creëren. Wie eerst een brave uitstraling had, kan switchen naar een verleidelijke of zakelijke look afhankelijk van hoe ze hun haar styleden.”

Voor professionele kappers zoals Vanhoudt bevestigt The Hair Theory hoe belangrijk de vorm van je gezicht is bij het bepalen van een kapsel. “Kappers kijken daar vaak naar om de juiste lengte en vorm te bepalen. Maar volgens The Hair Theory kunnen mensen zelf experimenteren en ontdekken wat wel en niet werkt voor hun gezichtsvorm. Op een speelse manier, zelfs als dat soms resulteert in minder geslaagde kapsels.”

Quote In onze psyche zijn al van jongs af aan associa­ties geprogram­meerd bij bepaalde kapsels. Jochen Vanhoudt, BV-kapper

Dit is waarom je kapsel belangrijk is: het bepaalt hoe je bij anderen overkomt

Maar The Hair Theory gaat verder dan alleen je persoonlijkheid uiten via je kapsel. Het bevestigt ook hoe je haar een grote rol speelt in hoe anderen jou percipiëren. “In onze psyche zijn al van jongs af aan associaties geprogrammeerd bij bepaalde kapsels. Zo wordt iemand met twee vlechtjes vaak gezien als jeugdig en onervaren, terwijl iemand met een wilder kapsel als verleidelijk of zelfs als een femme fatale kan worden gezien.’’

Quote Kapsels zijn een krachtige manier zijn om je persoon­lijk­heid uit te drukken. Jochen Vanhoudt

Volgens Vanhoudt is The Hair Theory vooral een leuke en creatieve manier voor mensen om te experimenteren met hun kapsels. “Het laat zien hoe het dragen van je haar invloed kan hebben op hoe anderen je percipiëren en hoe kapsels een krachtige manier zijn om je persoonlijkheid uit te drukken.’’

Dus, als je op zoek bent naar een nieuwe look of gewoon op speelse wijze wilt experimenteren met je haar, dan is The Hair Theory zeker iets om ook eens te proberen.

KIJK. Enkele opvallende transformaties:

