Van vrouwen in de verf tot op de planken: 5 tips voor een weekend vol cultuur

NINAEr valt dit weekend heel wat cultuur te beleven, waarbij straffe vrouwen hoogtij vieren. In Brussel dompel je je onder in de immersive 360° expo over het leven van kunstenares Frida Kahlo, in Antwerpen bewonder je Dalilla Hermans’ nieuwe theaterstuk, en in Zaventem kan je een krachtige expo over vrouwelijkheid en seksualiteit bezoeken. Geniet je liever thuis van het zonnetje? Geen nood, we tippen ook een boek én serie met een flinke dosis girlpower.

1. Fridamania blijft volop heersen

De digitale kunstexpo’s zijn al lang niet meer nieuw. Zo passeerden de laatste jaren al schilders Monet, Magritte, Dali en Van Gogh de revue in onze contreien. Allemaal leuk, maar waar bleven de vrouwelijke kunstenaars? Dat is nu rechtgezet, met Frida Kahlo als inspirerend subject (zelf zou ze waarschijnlijk haar onsterfelijke wenkbrauwen fronsen bij al die exclusieve aandacht voor haar mannelijke collega’s).

Op Frida Kahlo: het leven van een icoon kom je terecht in het kleurrijke universum van de Mexicaanse schilderlegende. Aan de hand van hologrammen, augmented reality en audiovisuele projecties duik je als nooit tevoren in haar autobiografische werken vol pijn en frustaties (door een busongeluk was ze vaak aan haar bed gekluisterd). Maar ook haar privéleven – van haar turbulente relatie met Diego Rivera tot haar affaires – krijgt volop aandacht. Wat een vrouw!

Vanaf 17 maart in Galerie Horta, Grasmarkt 116, Brussel.

Meer info op fridakahlobruxelles.be

2. Vrouwen in de verf

Lange tijd was het werk van kunstenaressen onzichtbaar in musea. Vrouwen zag je vooral enkel op naakten. Onterecht. Dit boek is een ode aan vrouwelijke kunstenaars van 1850 tot nu.

Moeten vrouwen naakt zijn om in het museum te hangen?, Lannoo, 49,99 euro.

Beschikbaar vanaf 8 maart.

3. Vrijgevochten comedian

De bekroonde serie The Marvelous Mrs. Maisel is terug. In het vierde seizoen probeert Midge, een gescheiden joodse vrouw in de sixties, nog altijd haar plek te veroveren in het mannenbastion van de stand-upcomedy. Spitse dialogen en fantastische outfits, we love it!

Nu op Amazon Prime.

4. Girlpower

In haar werk belicht topfotografe Carmen De Vos vrouwelijkheid en seksualiteit in al hun facetten. Haar sterke beelden kan je live zien in Warriors, come out to play. Krachtig statement!

Nog tot 1 mei. Meer informatie op ccdefactorij.be.

5. Brown girl magic

25 procent sisterhood, 25 procent who run the world en 50 procent brown girl magic. Zo omschrijft Dalilla Hermans (onder op foto) haar theaterstuk Us, (k)now. Acht zwarte tienermeisjes staan stil bij hun leven en blikken vooruit. Nog bijna heel maart – ook black history month – te zien in Antwerpen en Gent.

Meer informatie op hetpaleis.be.