Van vetes over de erfenis tot jaloerse grootouders: lezers delen hun familieruzie, experten geven advies

Bang dat er over je geroddeld wordt? Foute instelling, zegt socioloog. “We moeten elkaar roddelge­drag gunnen”

We geven het niet graag toe, maar iederéén roddelt weleens. Over die materialistische vriendin, egoïstische broer, bemoeizuchtige grootouder of gewoon ... over een toevallige passant. Socioloog Rinus Feddes licht toe waarom we roddelen, in welke drie situaties het te ver gaat en of het cliché dat vrouwen vaker roddelen klopt (hint: mannen zijn echt niet zo onschuldig als ze denken). “Op het werk roddelen over iemands seksuele voorkeur, dat is onnodig schadelijk.”

30 juni