Van Venetië via Kotor naar Santorini: zo romantisch is een cruise op de Middellandse Zee

Onze uitvalsbasis voor de komende week: de Oosterdam, een luxueus cruiseschip van rederij Holland America Line. We trappen de reis af met een romantische citytrip Venetië, waarna het schip koers zet richting Dubrovnik. Aan boord voelen we ons meteen thuis: veel bemanningsleden spreken Nederlands en ook aan boord is veel info beschikbaar in onze moedertaal. Pluspunt: aan onze ruime kamer is een terras. Varen we ‘s ochtends tussen de eilanden op weg naar Dubrovnik, dan blaast de zeebries ons meteen wakker en genieten we van een fenomenaal zicht.

Van zodra we voet zetten aan land, staan shuttlebussen klaar om ons naar de oude stad te brengen. Maar keuze genoeg om je dag in Dubrovnik te vullen. Aan boord kunnen we verschillende uitstappen boeken, cultureel of iets sportiever, zoals een kajaktocht rond de oude stadsmuren.

Van Dubrovnik naar Kotor

Een nieuwe dag, een nieuwe bestemming. Eén van de obers had ons verteld dat we zeker het binnenvaren van Kotor niet mochten missen. We zijn net op tijd wakker als het schip de baai binnenglijdt. Omringd door hoge bergen is het alsof we in een fjord varen. Adembenemend. Kotor, de Venetiaanse oude stad, ligt diep in het hart van de baai. We lopen door de kleine straten richting het San Giovannifort, een flinke wandeling. Gelukkig is de ochtend koel en worden we beloond met een waanzinnig uitzicht op de baai van Kotor. Het dessert, dat hebben we vanavond wel verdiend. Net als een massage, die fles lekkere wijn en het diner in steakrestaurant Pinnacle Grill.

Op naar Santorini

Van Kotor gaat het richting Egeïsche Zee. We meren vandaag niet aan, dus nemen we de tijd om aan boord te relaxen. We slapen uit, genieten van een uitgebreid ontbijt op de kamer, nemen een duik in het zwembad, pikken een lezing mee en genieten aan dek van de zon op onze snoet met een goed boek. De dag vliegt voorbij.

De volgende dag staat het iconische Santorini op het programma. Naast de steile kliffen lijkt ons schip wel speelgoed. We gaan voor anker in de krater, een bootje brengt ons aan land. Opnieuw wagen we ons aan een stevige klim. Wie zei dat een cruise niets sportiefs had? Eenmaal boven trakteren we onszelf op een verrukkelijke Griekse lunch, inclusief lokale wijn. Dit is pas écht vakantie.

Zwoele sterrenhemel

Ankers op, tijd om de zonsondergang tegemoet te varen. Santorini is pure romantiek, maar het is tijd om terug te gaan naar Kroatië, met Split als dé ontdekking van deze reis. Een groot deel van de oude stad ligt binnen de muren van het Paleis van de Romeinse keizer Diocletianus. ‘s Avonds dineren we aan het water onder een zwoele sterrenhemel. Dan is het tijd om de koffers te pakken, want morgenvroeg meren we weer aan in Venetië. Jammer dat de week zo snel voorbij is. Kan ook niet anders als je zoveel landen en plekken ziet!

