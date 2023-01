Van ‘vanilla girl’ tot ‘chaos cooking’: deze 6 lifestyletrends zullen big zijn in 2023

Klinken ‘dark academia’, ‘bouldering’ of ‘chaos cooking’ nog onbekend in de oren? Daar komt dit jaar sowieso verandering in. Want zowel op het vlak van mode, interieur, sport en food zullen we kennismaken met een hele hoop nieuwe trends. We sommen de belangrijkste buzzwoorden op, zodat je helemaal mee bent.

1. Vanilla girl

Neem een kijkje op sociale media en je kunt er niet omheen: dit is het jaar van de vanilla girls. Wie spontaan aan vanille-ijs denkt, is mis. Hoewel, alles draait om diezelfde romige kleur beige. Van knusse kasjmier kabeltruien in gebroken wit tot heerlijke geurkaarsen, als het maar crèmekleurig en gezellig is.

Die minimalistische glamour en zachte esthetiek trekken we door naar het interieur, stuks die we dragen én zelfs naar hoe we denken. Want ook zacht zijn voor jezelf (en anderen) met een lat die niet te hoog ligt? Dat is het motto van de elegante vanilla girl.

2. Barbiecore en mermaid core

De poppen gaan aan het dansen. Met de liveactionfilms van ‘Barbie’ en ‘The Little Mermaid’ die er zitten aan te komen, is de gekte nu al compleet. Op Instagram, TikTok, rode lopers en zelfs al op de straat gaat iedereen hardcore los met Barbie. Vandaar de naam barbie core. Denk aan roze in alle schakeringen. Alles moet eraan geloven: onze kleerkast, onze interieurs, onze parfums en make-up en zelfs onze chocolade eten we het liefst roze.

In die zeemzoetigere sfeer is er ook mermaid core, met Ariël de kleine Zeemeermin als spetterend stijlicoon. Op het moodboard: vazen met regenboogeffect, jurken met een mermaidsnit onderaan, schelpenkettingen, pailletten en rijkelijke onderwaterkleuren.

3. Dark academia

Donkere tijden, donkere trends? Dankzij de Netflixserie ‘Wednesday’ staat dark academia nu ook volop in de radar van de mainstream. De lugubere telg van de Addams Family is het schoolvoorbeeld van de esthetiek die vooral op TikTok erg leeft: de intellectueel die zich graag in het zwart kleedt, graag uitpakt met zware literatuur en daar graag een mystiek randje aan toevoegt. Preppy meets goth.

In je kleerkast betekent dat vooral veel zwart, zware wol, gebreide vesten, kant, blazers en dassen die doen denken aan schooluniformen en zware make-up. En ook je interieur kan eruitzien als een dark academia-set met donkere kasten, een thuisbibliotheek gevuld met mysterieuze romans, zware deuren, bogen en glas-in-oodramen.

4. Newstalgia

Oftewel: teruggrijpen naar vroeger en nostalgie met een nieuwe twist. In onze interieurs vertaalt het zich in vintage stukken die een nieuwe voering krijgen, of geüpcycled worden. Of nieuwe stukken die doen denken aan vervlogen tijden en aangepast zijn aan de tijd.

In de mode krijgt crochet een coole update. Denk vernieuwendere snits en vaak duurzamere materialen. Ook onze schermen zijn niet immuun: zo startte deze week op Netflix ‘That ’90s Show’, de nieuwe van ‘That ’70s Show’ met de oude gezichten, maar dan ettelijke jaartjes ouder.

5. Put your hands on my boulder

Was padel lange tijd dé hype in de sport, nu is het de beurt aan ‘boulderen’, ofte muurklimmen 2.0. In deze discipline leg je een klimtocht af op rotsblokken, zogenaamde boulders, of op een indoor klimmuur. Het parcours is maximaal vier en een halve meter hoog. Je moet zo’n acht stappen (proberen) te zetten om boven te geraken. De muur wordt om de zoveel maanden aangepast, om klimmers uit te dagen. Klein detail: je doet dit alles zonder touw, maar mét valmat. Het is intussen ook een olympische discipline.

Voor wie nog twijfelt: boulderen is een uitstekende work-out voor je hele lichaam. Je spreekt quasi al je spieren aan en het is een prima cardiotraining. Waar wacht je op? Volgens bouldering fans zal je er in no-time als een blok voor ‘vallen’.

6. Chaos cooking

What’s new, vraag je je af? Elke dag verloopt koken in chaos. We hear you! Maar dit gaat over chaos op het bord, een kakofonie van kleuren en smaken. Met creaties die Frankensteinachtige proporties aannemen. Zo is de baoger in trek, een combinatie van een bao en een burger. Of ravioli met cheeseburger, of popcorn met chorizo en kaas. Zie het als het nieuwe fusion cooking. TikTok is de schuldige, maar ook toprestaurants gaan de experimentele toer op. En dat mag er gerust een beetje vies uitzien.

