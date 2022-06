Van ‘Toscane in Limburg’ over lokale natuurpracht: zangeres Dana Winner deelt haar favoriete hotspots

Zangeres Dina Winner (57) kwam onlangs met de nieuwe single ‘Miss You Most’ en staat dit najaar in het Sportpaleis. Deze zomer trekt ze naar de Spaanse zon. Of richting dat ene adresje dat voelt als Toscane in Limburg, zoals ze het zelf zo mooi noemt. “Het uitzicht is er fenomenaal.” Welk restaurant in Hasselt haar hart gestolen heeft en waar ze graag padelt, verklapt de zangeres ook.

1. Rooftopbar onder de Spaanse zon

Volledig scherm Links: Benijófar, Alicante. Rechts: Bambouzza. © rv

“Mijn man Marc en ik zijn terug van een weekje Spanje. Het is fijn om bij slecht weer in België naar daar te kunnen, al gaan we te weinig. Wandelen op het strand, sporten of het thuis gezellig maken: het is er pure ontspanning. Een aanrader is Bambouzza, een restaurant en loungebar die wordt uitgebaat door twee Belgen. Ze hebben ook een dakterras. Het is ideaal om er met vrienden langs te gaan. Ik ben fan van hun tapas.”

Calle Ramón y Cajal local 10, Benijófar, Alicante. Meer info op bambouzza.com.

2. Perfect voor een moeder-dochteruitje

Volledig scherm Het Egmontpark in Brussel. © Jean-Paul Remy

“Mijn dochter Chinouk woont in Brussel en kent er al veel zalige adresjes. Tijdens de week ga ik haar graag bezoeken. Onze vaste afspraak is in het gezellige Egmontpark, een stukje natuur midden in het centrum waar we met de hond gaan wandelen. Ideaal ook om er bij mooi weer iets te drinken. Nu zit ze in de blok en studeert ze, maar binnenkort plan ik een bezoekje.”

Waterloolaan 25, Brussel. Meer info op visit.brussels/nl/place/Egmontpark.

3. Puur Hasselt

Volledig scherm La Piada. © rr

“Als mijn dochter tijd heeft, komt ze graag nog eens naar Hasselt. We gaan dan naar ons favoriete lunchadres: de Italiaan La Piada. Het is een supergezellig zaakje in al zijn eenvoud. Alles is er kraakvers: piada’s, pizza’s of salades die à la minute gemaakt worden. De uitbaters zijn enorm sympathiek. Ik hou van hun pure keuken.”

Badderijstraat 12, Hasselt. Meer info op facebook.com/LaPiadaHasselt.

4. Mama mia

Volledig scherm De Pastorie. © Anne Lefevre

“Een zalige plek in Limburg: De Pastorie. Hun terras ligt achter de kerk en je waant je bijna in Toscane in Limburg. Mijn vriendin en ik waren aan het fietsen en dan is zo’n verfrissing op hun mooie terras meer dan welkom. Het uitzicht is fenomenaal. De uitbater van deze B&B kende me nog van vroeger door optredens. Het is heerlijk om teruggekatapulteerd te worden in de tijd.”

Martinusstraat 34, Borgloon. Meer info op depastorie.be/nl.

5. Hete zomeravond

Volledig scherm Dana maakt het graag gezellig buiten. © rr

“Momenteel zijn we volop aan het verbouwen en richten we ons huis opnieuw in. Wat voor mij centraal staat, is een haard om het gezellig te maken. Met de zomer hou ik ook van een warm vuur buiten, ideaal voor feestjes! Wij vonden ons ding bij Dalemans.”

Rijksweg 589, Maasmechelen. Meer info op dalemans.be.

6. Vrije vogels

Volledig scherm De Mombeekvallei. © Visit Limburg Robin Reynders

“We steken de straat over en zijn aan de Mombeekdreef, die deel uitmaakt van de Mombeekvallei, een groot natuurgebied waar veel mensen komen wandelen en rust vinden. Er zijn enorm veel vogelsoorten en ik hou van al die geluiden. Ik merk bij veel mensen dat ze helemaal zen terugkeren. Voor mij werkt het ook.”

Koutermanstraat, Alken. Meer info op natuurpunt.be/natuurgebied/mombeekvallei.

7. Potje padel

Volledig scherm Het Wimbledon Tenniscenter. © rr

“In Spanje gaan we veel padellen. Maar ook in België hebben Marc en ik ons adresje. We zijn aangesloten bij Wimbledon Tenniscenter en proberen op regelmatige basis te gaan. Je moet met vier zijn, dus het is fijn om met vrienden bij te praten. We spelen ook nog twee keer per week badminton. Ik ben best sportief, al van toen ik jong was. Nu hou ik ook van wandelen en zeker van fietsen. Met de elektrische fiets ben je snel overal.”

Zoutleeuwsesteenweg 120, Wilderen. Meer info op wimbledon.be.

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm Monde Sauvage. © Getty Images

“Als we met de auto van Spanje terugkeren, ­passeren we het stadje Aywaille. Ik zou er graag de grotten van Remouchamps nog eens bezoeken. Of de dierentuin Monde Sauvage. Je rijdt er ­gewoon met de auto door, terwijl de dieren loslopen. Een hele beleving. Enkele jaren ­geleden deden we dat met de fans en hielden we nog een grote BBQ. Ik heb er goede herinneringen aan.”

Fange de Deigné 3, Aywaille. Meer info op mondesauvage.be.

