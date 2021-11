Van tennisspeelster naar rolmodel: Naomi Osaka is het nieuwe gezicht van Victoria’s Secret. “Ik wil de nieuwe generatie inspireren”

Na jaren kritiek over hun ‘onrealistische’ modellen en gebrek aan diversiteit ruilt Victoria’s Secret hun Angels in voor negen straffe vrouwen met een stem. Na enkele namen zoals Priyanka Chopra Jonas en Hailey Bieber is tennisster Naomi Osaka (24) sinds kort ook lid van VS Collective. “Dit betekent zo’n vooruitgang voor mij.”

Het Amerikaanse lingeriemerk probeert al langer van z’n negatieve imago af te komen, onder andere door meer diverse modellen te gebruiken. Zo zijn er verschillende curvy modellen te bespeuren op hun website en werkte het lingeriemerk eerder al samen met model Winnie Harlow, die lijdt aan de huidziekte vitiligo. Toch was er nood aan echte verandering. Het gevolg: VS Collective. Dit is een nieuw initiatief waarbij vrouwen van allerlei verschillende achtergronden, culturen en maten ambassadeur zijn. In tegenstelling tot hun zogeheten Angels bestaat het nieuwe initiatief niet enkel uit modellen, maar omvat het ook enkele atleten, en een transvrouw.

Quote Ze straalt zoveel positieve energie uit en blijft vrouwen over de hele wereld inspireren met haar moed, vastbera­den­heid en eerlijk­heid. Janie Schaffer, Victoria’s Secret

Van tennisspeelster naar de lingeriewereld

De Japanse tennisspeelster Naomi Osaka is het nieuwste lid van het VS Collective. “Ik herinner mij dat ik als kind naar een Victoria’s Secret winkel ging en op de posters niemand zag die op mij leek. Als collectief kunnen we de nieuwe generatie, van verschillende culturen, achtergronden en maten, inspireren. Dat betekent zo’n vooruitgang voor mij.” De 24-jarige won vier grandslamtoernooien en is momenteel de beste vrouwelijke tennisspeelster ter wereld. Verder pleit ze voor gelijkheid en lanceerde ze recent haar eigen huidverzorgingslijn: KINLO.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgens Janie Schaffer, chief design officer van Victoria’s Secret was Naomi een logische keuze om mee in zee te gaan. “Ze straalt zoveel positieve energie uit en blijft vrouwen over de hele wereld inspireren met haar moed, vastberadenheid en eerlijkheid. We zijn vereerd om samen te werken met Naomi om een positieve verandering teweeg te brengen.”

Vrouwen zijn meer dan hun looks. Dat idee wil het lingeriemerk eveneens verspreiden via hun nieuwe podcast: VS Voices. Hierin krijgen de vrouwen de kans om hun verhaal te vertellen om zo de nieuwe generatie te inspireren. Lingeriefans kregen meteen de kans om Naomi op deze manier beter te leren kennen. In de podcast vertelt de tennisster over haar carrière, haar mentale gezondheid en haar eigen huidverzorgingslijn. Daarnaast vertel ze ook meteen wat zij hoopt te bereiken met het VS Collective: ze wil een inspiratie zijn voor de volgende generatie. “Dat kleine kinderen naar je kunnen kijken en zeggen ‘je lijkt op mij’ of ‘ik wil zoals haar zijn’, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik wil dat volgende generatie hun dromen net zo groot zijn als die van mij toen ik klein was.”

De toekomst van Victoria’s Secret

Naast Naomi vervolledigen nog acht sterke vrouwen het VS Collective. We zetten alles wat je over hen moet weten op een rijtje.

Adut Akech

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op 7-jarige leeftijd vluchtten Adut samen met haar mama vanuit Zuid-Soedan naar Australië. Het model werkte samen met merken zoals Saint Laurent, Moschino en Lavin. In 2019 liet ze via Instagram weten dat ze met een depressie kampte. Sindsdien is ze eerlijk over haar mentale gezondheid en zet zich in voor andere vluchtelingen.

Amanda de Cadenet

View this post on Instagram A post shared by Amanda de Cadenet (@amandadecadenet) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Amanda de Cadenet is de echte belichaming van een Boss Babe. Deze Engelse fotograaf, journalist, auteur, en presentator pleit voor gelijkheid. In 2016 richtten ze Girlgaze op, een online platform waarbij bedrijven in contact worden gebracht met vrouwelijke of non-binaire creatievelingen. Daarnaast is ze de presentator van de VS Voices podcast.

Eileen Gu

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deze 18-jarige Chinees-Amerikaanse is het jongste lid van VS Collective. Desondanks haar jonge leeftijd heeft het model en professionele freestyleskiester al een succesvolle carrière uitgebouwd. Ze stond eerder al op de cover van Vogue en werd twee keer wereldkampioen freestyleski.

Hailey Bieber

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hailey Bieber is, zoals de achternaam al doet vermoeden, getrouwd met popster Justin Bieber. Toch is ze veel meer dan gewoon ‘vrouw van’. Het 25-jarige model stond in Vogue en werkte eerder samen met Tommy Hilfiger, Guess, Moschino, en Karl Lagerfeld.

Megan Rapinoe

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De 36-jarige LGBTQIA+ activiste is een Amerikaanse profvoetbalster. Ze won goud op de Olympische zomerspelen van 2012, het wereldkampioenschap in 2015 en het wereldkampioenschap in 2019. In datzelfde jaar kreeg ze de titel ‘beste voetbalster ter wereld’ van Ballon D’Or. Daarnaast zet ze zich in voor het verkleinen van de loonkloof.

Paloma Elsesser

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Paloma is een model uit Londen die ontdekt werd via Instagram. Ze is 29 en werkte eerder voor merken als Nike en Fenty Beauty. Ze was het eerste curvy model op de catwalk van modehuizen Fendi en Lanvin. Als model stond ze in Glamour en Vogue. Die laatste publiceerde zelfs een artikel waarin Paloma beschouwd wordt als rolmodel dat eigenhandig de mode-industrie aan het veranderen is. Verder staat ze bekend als belangrijke stem binnen de bodypositivitybeweging.

Priyanka Chopra Jonas

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Priyanka is actrice, producer en ondernemer. Ze werd bekend toen ze in 2000 de Miss Worldverkiezingen won. Ze speelt mee in de nieuwe Matrix-film die later dit jaar te zien is in de cinema. Verder mocht Priyanka de spits afbijten als eerste gast op de VS Voices podcast.

Valentina Sampaio

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deze Braziliaanse LGBTQIA+ activist, actrice en model werkt al sinds 2019 samen met het lingeriemerk. Ze werd het eerste openlijke transgendermodel van Victoria’s Secret en werkte samen met merken zoals Dior, Moschino en Marc Jacobs.

Lees ook: