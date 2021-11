Van teckels tot een kroket: 9 kitscherige kerstballen voor een glimlach op je gezicht

Misschien heb je ’m al staan, of wacht je nog even tot na 6 december. Hoe dan ook is het bijna tijd om de kerstboom te versieren. Er is niks mis met klassiekers zoals rode, gele en gouden ballen, maar met een paar originele ornamenten steel je pas echt de show. En ze zien er ook nog eens grappig uit. Perfect voor een vrolijke kerst.

Verlichting in de tuin, een krans van eucalyptus en Mariah Carey die door de boxen knalt. Dat betekent: de kerstperiode is in aantocht. En dat willen we dit jaar uitbundig vieren. Terwijl iedereen vurig hoopt dat corona geen roet in het eten gooit, gingen we op zoek naar de leukste kerstversiering. En meer specifiek naar hangertjes met een flinke dosis fun. Verstop er een paar in je boom als een knipoog of ga all-out: aan jou de keuze.

1. Teckel met kerstmuts

Als er een bedrijf bekend staat om z’n knotsgekke kerstornamenten is het wel Vondels. Dit merk uit Amsterdam ontwerpt hangertjes die telkens weer een tien op tien scoren voor sfeer en gezelligheid. Van poedels tot een zakje chips of een fles gin: je kan het zo gek niet bedenken of er bestaat een kerstbal van. De teckel met kerstmuts is een van onze persoonlijke favorieten.

11,95 euro, te koop via de Bijenkorf.

2. Ondeugende kerstman

Sinds zangeres Miley Cyrus naakt op een sloopkogel zat (in de videoclip van haar nummer ‘Wrecking Ball’), heeft het voorwerp een heel nieuwe connotatie gekregen. Alsof het iets stout en sexy is. Zet er een kerstman op, en hij krijgt plots een ondeugend kantje.

3,55 euro, te koop via Asos.

3. Biggetje op skilatten

Een ding is zeker: bij het Britse label Gisela Graham zitten er een paar creatievelingen aan de ontwerptafel. Ze maakten een klein varkentje op ski’s. Dat hebben we in het echt nog nooit gezien, maar je kan hem wel in je boom hangen.

19,95 euro, te koop via de Bijenkorf.

4. Lelijke kersttrui

Op het einde van het jaar zijn er altijd een aantal mensen die hun lelijke kersttrui uit de kleerkast halen. Ben jij ook grote fan? Dan kan je er nu zelfs eentje in je kerstboom hangen. Knalroze en met glitters: kunnen we deze ook in ’t echt krijgen, please?

1 euro, te koop via Hema.

5. Blozende luiaard

Het label moooi heeft een collectie uitgebracht met zes verschillende fantasiediertjes. De blozende luiaard wint meteen een plaats in ons hart, al zijn de luipaard met baard en de mix van een pauw met een dodo even leuk.

30 euro, te koop via moooi.

6. Hallo, kroket

Kerstmis zou kerst niet zijn, zonder een feestmaal met kroketten. Dat je deze gefrituurde lekkernij ook kunt gebruiken als versiering, is helemaal de kers(t) op de taart. Opgepast: deze variant is niet eetbaar.

16 euro, te koop via agnes & maurice.

7. Pizzapunt

Wie zoekt, die vindt nog een heleboel andere delicatessen om aan de takken van je spar of Nordmann te hangen. Van hamburgers tot hotdogs, donuts, ijsjes, en frietjes. Of wat dacht je van deze pizza?

2 euro, te koop via Flying Tiger.

8. Aaibare T-Rex

All i want for Christmas is deze dinosaurus van &Klevering. En wie weet houdt het kleine beeldje ineens ook je kat uit de boom.

11,95 euro, te koop via Juttu.

9. Man in string

De meest opvallende kerstbal is misschien wel deze naakte mannentorso in een roze string. Nu nog hopen dat alle gasten van je familiefeest (ook de bomma) ermee kunnen lachen.

14,95 euro, te koop via Alles in Wonderland.

