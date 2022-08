Van te weinig een-op-eentijd tot te veel compromissen: expert verklaart 7 meest voorkomende relatieproblemen

Verliefd worden is een heerlijk gevoel, maar verliefd blijven vergt hard werk. De meeste koppels worstelen met dezelfde zeven valkuilen, weet relatietherapeute Vanessa Muyldermans. Ze licht die zeven pijnpunten toe en legt uit hoe je ze kunt overwinnen. “Denk terug aan de tijden waarin seks wel bevredigend en leuk was. Hoe deden jullie dat toen?”

1. Geen wederzijds respect

In een relatie kun je periodes tegenkomen waarin het niveau van wederzijds respect verandert. “Net zoals een relatie evolueert, doe je dat als individu ook”, zegt relatietherapeute Vanessa Muyldermans. “Het is belangrijk dat je een individuele persoonlijkheid en eigen interesses mag hebben, en dat je partner daar respect voor toont. Je hoeft in een relatie niet over alles hetzelfde te denken. Heeft je partner een plotselinge interesse voor tennis, maar jij niet? Dat is oké, je hoeft niet dezelfde dingen leuk te vinden.”

“Hetzelfde geldt voor familieleden”, gaat Muyldermans verder. “Het kan zijn dat je geen goede band hebt met een familielid van je partner. Maar je kan dat lid niet wegtoveren, en je moet accepteren dat die persoon in het leven van je partner is. Je hoeft geen vriendschapsband op te bouwen met elkaar, maar je moet wel de rol die het lid speelt in je partners leven respecteren.”

Volledig scherm Vanessa Muyldermans. © Anja Debreyne

2. De relatie niet definiëren

Een van de grootste problemen in hedendaagse relaties, is bepalen wanneer je van ‘datende’ naar ‘een vaste relatie’ gaat. “Als je niet weet wat de situatie tussen jullie is, moet je de vraag gewoon aan elkaar stellen”, zegt Muyldermans. “Dat kun je doen door bijvoorbeeld aan te halen dat je al eens de vraag kreeg of jullie een relatie hebben en je niet wist wat je moest antwoorden en er daarom over wil praten. Op die manier kun je samen bespreken welke ‘term’ jullie op de situatie willen plakken en waar beiden zich goed bij voelen. Zijn jullie nog niet klaar om elkaar als vriend en vriendin te beschouwen? Geen probleem, maar dan weet je dat van elkaar. Dat hoeft echt geen zwaar gesprek te zijn.”

Quote Als je boos of verdrietig over een moeilijk onderwerp in gesprek gaat, zullen je emoties de bovenhand nemen. Relatietherapeute Vanessa Muyldermans

3. Communicatieproblemen

Om communicatieproblemen op te lossen, moet je volgens Muyldermans allereerst allebei rustig zijn. “Als je boos of verdrietig over een moeilijk onderwerp in gesprek gaat, zullen je emoties de bovenhand nemen. Daarom raad ik aan om het onderwerp even te laten rusten en wat tijd apart te spenderen. Spreek een moment af waarop jullie het gesprek verder zetten. Zo laat je merken dat je het onderwerp belangrijk genoeg vindt om verder te bespreken. Als je een moment afspreekt, bijvoorbeeld na het avondeten, overval je elkaar ook niet. Je kunt je emotioneel voorbereiden tot het moment dat je weet dat het gesprek zal plaatsvinden.”

“Tijdens het gesprek is het belangrijk dat beide partijen kunnen uiten hoe ze zich voelen, zonder de ander te onderbreken of beschuldigen. Dat is een eerste en belangrijk doel: je emoties durven uiten aan elkaar. Een tweede doel kan acceptatie zijn. ‘Ik begrijp hoe jij je voelt. Ik voel me anders, maar dat is oké.’”

Quote Je hoeft op voorhand nog niet te beslissen wat jullie willen doen, maar leg dat moment wel al vast. Relatietherapeute Vanessa Muyldermans

4. Niet voldoende een-op-eentijd inplannen

Met een overvolle agenda, vind je soms geen tijd meer voor elkaar, terwijl voldoende een-op-eentijd cruciaal is. “Maar dat is echt kwestie van inplannen”, zegt Muyldermans. “Willen jullie minstens om de veertien dagen iets doen? Plan dan ook effectief om de veertien dagen een dag in die jullie beiden vrijhouden. Je hoeft vooraf nog niet te beslissen wat jullie willen doen, maar leg dat moment wel al vast. Als je je agenda er niet bijneemt, ga je elkaar inderdaad niet zien. Ik weet dat het soms moeilijk kan zijn om een balans te vinden tussen werk, vrienden en je partner, maar plannen is key.”

5. Niet genoeg fysieke intimiteit

Maken jij en je partner een ‘droge periode’ mee? Dan moet je volgens Muyldermans terugdenken aan de momenten waarop fysieke intimiteit wél vlot verliep. “Denk terug aan de tijden waarin seks wel bevredigend en leuk was. Hoe deden jullie dat toen? Probeer die leuke aspecten met elkaar te bespreken, pik er enkele terug op en vertaal ze naar het heden. Beleefde je vroeger altijd intimiteit nadat je een avondje was uitgegaan? Plan dan om de zoveel tijd een avondje uit. Of praat samen over die tijden. Visualiseer samen de leuke herinneringen van toen en ook de gevoelens daaromtrent. Dat kan nieuw leven in jullie relatie blazen.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

6. Te veel compromissen sluiten

Hoewel compromissen sluiten een integraal aspect is van een relatie, is het ook belangrijk dat je jezelf niet verliest. “Voor iedereen ligt die grens ergens anders”, zegt Muyldermans. “Je moet compromissen sluiten, maar je moet er jezelf nog in kunnen vinden. Je mag je eigen identiteit niet verliezen. Als je jezelf telkens opnieuw moet wegcijferen, gaan de compromissen hoogstwaarschijnlijk te ver. Jullie moeten allebei je identiteit kunnen bewaren en je fijn voelen over het groter geheel.”

7. Meningsverschillen

Geschillen zijn een onvermijdelijk in elke relatie. “Als je duidelijk een andere mening hebt dan je partner en het dreigt op ruzie uit te lopen, laat de conversatie dan eerst even bedaren. Wandel weg en pik het gesprek later opnieuw op. Probeer je partner ook niet te overtuigen van jouw mening. Toon interesse in zijn of haar manier van denken zonder iets af te dwingen. ‘Blijkbaar beleef jij de situatie helemaal anders, wil je me dat eens uitleggen?’ Spreek bij het begin van het gesprek af dat je elkaar niet van mening probeert te veranderen. Nadien is het belangrijk om beiden te accepteren dat jullie een andere mening hebben, en dat dat oké is.”

