Van sexy lingerie tot flirten met vreemden: dit geeft de Vlaming meer seksueel zelfvertrouwen

Waar krijg jij (meer) seksueel zelfvertrouwen van? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 34.400 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Ik voel me zelfzeker wanneer ik een man zot kan maken van verlangen … tot hij de kleren van me afscheurt.”

Lessen voor thuis: “Probeer vaker te dansen, bijvoorbeeld wanneer je kookt”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze keer? Vooral vrouwen missen soms zelfvertrouwen tussen de lakens, maar gelukkig zijn er een heleboel manieren om meer zelfliefde te krijgen en je sexappeal te boosten.

“Er zitten een aantal clichés tussen de antwoorden”, merkt Porters op. “Het belangrijkste: lingerie. Wanneer vrouwen een sexy beha en slip aan hebben, krijgen ze het gevoel dat ze de wereld aankunnen. Zélfs als ze het dragen onder een simpele slobbertrui en joggingbroek.”

Quote Als je danst, komen er endorfines en andere fijne hormonen vrij én ben je meer in tune met je lichaam. Uwe Porters

Ook herkenbaar: veel mensen laten weten dat ze meer zelfvertrouwen hebben wanneer ze een glaasje of twee gedronken hebben. “Ik wil alcohol niet verheerlijken, maar het klopt dat een aantal remmingen wegvallen.” Mensen zitten tijdens seks soms nog (te) veel in hun hoofd. Ze denken: is dit aantrekkelijk? Of is dit vreemd of ongepast? Na enkele slokjes wijn ben je daar simpelweg minder mee bezig.

“Dansen heeft een gelijkaardig effect”, merkt Porters op. “Je kan dat doen tijdens het uitgaan maar evengoed overdag, wanneer je kookt bijvoorbeeld. Als je danst, komen er namelijk endorfines en andere fijne hormonen vrij én ben je meer in tune met je lichaam. It gets the energy flowing. Ook dát kan helpen om je goed in je vel te voelen.”

“Ik heb het al vaker gezegd: vrouwen houden ervan om te voelen dat iemand naar hun verlangt, dat ze begeerd worden. Dat verklaart waarom ze het fijn vinden als ze nagekeken worden of complimentjes krijgen van een andere man dan hun partner. Het is een extra bevestiging”, vertelt Porters. “Als de partner daarentegen tegen zijn vriendin zegt dat ze er goed uitziet, denk je al snel: tja, ’t zal wel. Je beschouwt dat bijna als vanzelfsprekend omdat hij gevoelens heeft voor jou.”

Toch zijn er meer dan voldoende manieren om als partner te tonen dat je helemaal wild wordt van je geliefde. En dat kan, volgens de antwoorden die Uwe Porters gekregen heeft, met kleine dingen: een knipoog, een steelse blik, een welgemeend compliment. “Een goeie tip is de details benoemen. Zeg niet: ‘Je ziet er knap uit’. Maar wel: ‘Gisterenavond was je zo knap, toen je die zwarte jurk aanhad en zo verleidelijk naar me keek’. Door het concreet uit te leggen, weet je partner dat je erover hebt nagedacht.”

“Tegelijk zit de key tot succes in het dagdagelijkse”, zegt de vroedvrouw nog. Ze geeft meteen voorbeeld: “Sommige mannen vinden het bijvoorbeeld uitdagend als hun vrouw uit de douche komt, haar haren omhoog zwiert en in een handdoek draait. Zég dat dan.”

Quote Tijdens deze fase in de menstruele cyclus krijgt een vrouw meer energie, wordt ze speelser en voelt ze zich meer zelfzeker.

Volgens Porters is er nog een heel cruciale booster die we niet over het hoofd mogen zijn: vrijen an sich. “Als een vrouw de ruimte neemt om haar seksualiteit te beleven en haar sensuele energie toe te laten, krijgt ze een energieboost en ervaart ze meer zelfvertrouwen in bed én op andere vlakken in haar leven. Het klinkt wellicht een beetje zweverig, maar het is wel echt zo.”

Iets wat weleens over het hoofd gezien wordt, maar eveneens een grote invloed heeft op het zelfvertrouwen bij vrouwen is de hormonale cyclus. Porters legt uit dat je een gemiddelde menstruatiecyclus kunt beschrijven aan de hand van vier fases: winter (vanaf de eerste dag van je maandstonden), lente (je lichaam bereidt zich voor op de eisprong), de zomer (wanneer je ovuleert) en de herfst (je lichaam checkt of er een eicel bevrucht is).

“Tijdens de herfst en winter heb je soms last van stemmingswisselingen en heeft je lichaam rust nodig. Maar tijdens de lente krijg je meer energie, word je speelser en voel je je meer zelfzeker, met de zomer als piek. Een vrouw voelt zich dan krachtig, levenslustig en zegt op veel meer dingen ‘ja’”, verklaart Porters. “Het kan leuk zijn die cyclische seizoenen te omarmen. Tijdens de herfst en winter heeft een vrouw vaak minder zin in penetratieseks. Dan kan het bijvoorbeeld fijn zijn om haar te masseren of andere manieren te zoeken om elkaar te plezieren. Tijdens de lente en zomer is er meer verlangen naar penetratieseks en kan je voluit genieten van het zelfvertrouwen dat een boost krijgt.”

