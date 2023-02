Van ‘sextortion’ tot deepfake porno: dit kan er zoal misgaan als je online datet of pikante beelden stuurt

We zoeken de liefde online of sturen pikante beelden naar elkaar. Maar zonder gevaar is dat niet. Misschien strikte die enthousiaste man op Tinder je voor een ‘romance scam’ of misschien gebruikt je ex je foto's voor ‘sextortion’. Een cyberexpert overloopt alle reële risico’s en tipt vier manieren om jezelf te beschermen. “De dader kan om het even wie zijn. Een collega, een ex of een volger op Instagram.”