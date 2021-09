Van seafood tot crème brûlée: 3 exclusieve recepten uit Jamie Olivers nieuwste boek. “Voor een ‘I love you’ op je bord”

‘Ik hou van u zeggen’ met eten is wat Jamie Oliver (46) doet in zijn nieuwste boek ‘Samen eten’. “Het voorbije anderhalf jaar heeft ons doen beseffen hoe waardevol samenzijn is. Dicht bij dierbaren zijn, hun gezichten zien stralen, herinneringen delen en hardop lachen, daar draait het om”, zegt Jamie. “Met goede, doordachte recepten wil ik je in een creatieve flow brengen, zodat je een maaltijd op tafel kan zetten die iedereen zich nog lang zal herinneren. Chic, heel bescheiden, superrelaxed, heel intiem of voor een groter gezelschap.”

1. Spectaculaire seafoodpakketjes

Duurzame vis, coquilles, garnalen, paksoi en geurige groene saus • voor 4 personen

Volledig scherm © David Loftus, Levon Biss & Paul Stuart

Dit heb je nodig

2 tenen knoflook • 8 cm gemberwortel • 1 tl gemalen kurkuma • 4 witvisfilets van 125 g, met vel • 1 stengel citroengras • 2 lente-uitjes • 1 verse groene peper • 2 tl sesamolie • 3 el zoutarme sojasaus • 2 limoenen • 6 limoenblaadjes • 1 bos koriander (30 g) • 1 blik 400 g light kokosmelk • 4 rauwe coquilles, met koraal • 4 grote, rauwe garnalen • 2 stronkjes paksoi • 1 groot ei, vrije uitloop

Zo ga je te werk

1. Pel de knoflook en de gember. Doe 1 knoflookteen in een vijzel, snij de helft van de gember in plakjes, doe ze erbij en voeg de kurkuma en het zeezout toe. Maal alles fijn, wrijf de pasta op de witvis en zet een nacht ­afgedekt in de koelkast.

2. Kneus het citroengras, verwijder het buitenste laagje en maak schoon met de lente-uitjes. Verwijder de zaadjes uit de groene peper. Snij de resterende knoflook en gember in stukjes en doe met de sesamolie, sojasaus en wat ­limoenrasp in een blender. Snipper 2 limoenblaadjes erbij (zonder steeltjes), voeg de koriander (met steeltjes) toe en giet de kokosmelk erbij. Hak fijn en zet een nacht in de koelkast.

3. Kerf op de dag zelf de coquilles voorzichtig kruiselings in. Pel de garnalen, maar laat de kop en staart zitten. Maak ­sneetjes in de rug om de darmpjes te verwijderen en de garnalen te vlinderen. Snij de stronkjes paksoi in de lengte in kwarten. Knip vier vierkante stukken bakpapier of aluminiumfolie van 50 cm, vouw ze dubbel en schuif een bord als bodem onder één helft van een vel. Giet een kwart van de saus in het midden – door het bord stroomt het niet eraf. Leg twee partjes paksoi, een stuk witvis, een garnaal, een coquille en een limoenblaadje erop, sprenkel een beetje olijfolie erover en kwast de andere helft van het papier in met ei. Vouw het papier eroverheen en maak rondom plooitjes om het pakketje dicht te maken. Leg het pakketje voorzichtig op een grote bakplaat en herhaal dit met de rest van de ingrediënten.

4. Om te serveren, verhit de oven tot 180 °C. Zet de plaat 3 minuten op een hoog vuur op het fornuis, of tot je de pakketjes hoort sissen, en zet ze vervolgens 15 minuten in de oven. Leg ze op de borden en laat je gasten ze aan tafel openmaken. Geef er partjes limoen bij om de saus te tweaken.

Ter info: de voedingstabel voor dit gerecht

2. Eersteklas tonijncarpaccio

Misogroenten, peper-limoendressing en sesam • voor 2 personen

Volledig scherm © David Loftus, Levon Biss & Paul Stuart

Dit heb je nodig

1 el quinoa • 1 el diepgevroren edamameboontjes • 100 g knapperige groenten, zoals komkommer, sugarsnaps, peultjes, wortels • 2 tl witte misopasta • 2 tl rijstwijnazijn • 1 verse rode peper • 1 cm gemberwortel • 1 ­limoen • 2 tl sesamolie • 2 tl zoutarme sojasaus • 2 tl sesamzaad • 1 duurzame, dikke tonijnsteak van 200 g • optioneel: 2 takjes purple shiso, munt of basilicum

Zo ga je te werk

1. Als je wil, kan je de voorbereiding ook de dag zelf doen. Kook de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking en kook de edamameboontjes de laatste 2 minuten mee. Giet ze af en laat ze afkoelen.

2. Bereid de knapperige groenten rustig voor – het is leuk om een mooie mix te gebruiken, dus een perfect moment om de koelkast leeg te maken – en snij ze fijn met een dunschiller.

3. Meng de witte misopasta door de rijstwijnazijn en maak de voorbereide groenten, quinoa en edamame met het mengsel aan – door het een nachtje te laten staan, intensiveren de smaken. Verwijder de zaadjes uit de rode peper, hak de peper en doe hem in een schoon jampotje. Schil en rasp de gember, pers de limoen uit, doe de gember en het limoensap met de sesamolie en sojasaus in het potje en draai het deksel erop. Rooster de sesamzaadjes in een koekenpan met antiaanbaklaag op hoog vuur, schud ze regelmatig om tot ze licht goudbruin zijn, en doe ze in een kommetje.

4. Schroei de tonijnsteak slechts 20 seconden aan elke kant, haal hem met een tang uit de pan en laat hem afkoelen. Dek af en zet de groenten en tonijn een nacht in de koelkast.

5. Als je alles voorbereid hebt, haal je de groenten en vis 15 minuten voor het serveren uit de koelkast. Snij de tonijn zo dun mogelijk en leg de plakjes op een schaal. Schep de aangemaakte groenten op een hoopje in het midden. Schud de dressing, sprenkel hem over de tonijn en garneer het geheel met de kruiden (desgewenst) en ­geroosterde sesamzaadjes.

Ter info: de voedingstabel voor dit gerecht

3. Crème brûlée chocolade-sinaasappel

Fluweelzacht, smeuïg en o zo lekker • voor 2 personen + 2 extra toetjes

Volledig scherm © David Loftus, Levon Biss & Paul Stuart

Dit heb je nodig

100 ml double cream of slagroom • 300 ml halfvolle melk • 100 g pure chocolade (70% vaste cacaobestanddelen) • 4 grote eieren, vrije uitloop • 80 g lichte basterdsuiker, plus extra om te bestrooien • 1 sinaasappel • verse vruchtjes, voor erbij

Zo ga je te werk

1. Giet de room en halfvolle melk in een pan met antiaanbaklaag, breek de chocolade erbij, zet op een matig laag vuur en roer regelmatig tot de chocolade gesmolten is. Haal de pan van het vuur en laat het mengsel een beetje afkoelen terwijl je de eieren splitst.

2. Klop de dooiers in een grote mengkom met de lichtbruine basterdsuiker en de fijngeraspte schil van de sinaasappel bleek en luchtig. Giet al kloppend het chocolademengsel erbij en blijf kloppen tot alles goed gemengd is.

3. Giet het mengsel terug in de pan, breng het al roerend op laag vuur aan de kook en blijf 10 ­minuten constant roeren, tot het een vla-achtige consistentie heeft. Verdeel de vla over vier kleine, hittebestendige kopjes of twee grotere kommetjes, laat afkoelen en zet afgedekt een nacht in de koelkast om op te stijven.

4. Om te serveren, strooi een beetje suiker over twee van de puddinkjes en zet ze heel even onder de hete grill, of gebruik een brander om de suiker te laten smelten. Serveer met partjes sinaasappel, vruchtjes of kersen. De twee extra puddinkjes blijven in de koelkast wel vijf dagen goed, als je tenminste zo lang kan wachten!

Ter info: de voedingstabel voor dit gerecht

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © David Loftus, Levon Biss & Paul Stuart

Wie is Jamie Oliver? • Gehuwd met Juliette Norton, met wie hij vijf kinderen heeft

• Werd eind jaren 90 bekend met zijn tv-show ‘The Naked Chef’ waarbij hij mensen weer from scratch wilde leren koken.

• Hij zette onder meer in op een gezonde schoolkeuken, bracht kookboeken uit – waaronder ‘30-Minute Meals’ – en wereldwijd opende hij restaurants, maar die gingen de voorbije jaren failliet

• Wereldverbeteraar, heeft een campagne lopen waarbij hij tegen 2030 obesitas bij kinderen in het Verenigd Koninkrijk wil halveren Volledig scherm Jamie Oliver. © David Loftus, Levon Biss & Paul Stuart

Lees ook: