Van Scandifornia tot overvloed aan glas: dit zijn de 5 grootste interieurtrends van het moment

Een knusse, persoonlijke inrichting met het nodige comfort: dat is wat van je huis een thuis maakt. Maar ook je interieur is tot op zekere hoogte trendgevoelig. Ga je bouwen, verbouwen of is je inrichting aan een hedendaagse upgrade toe? Dit zijn de vijf grootste interieurtrends van het moment.

Een vleugje ‘Scandifornia’

Met ‘Scandifornia’ combineer je het strakke van de Scandinavische stijl, het chique van de bohosfeer uit Californië en een vleugje vintage. Minimalisme krijgt wat meer warmte, strak design wordt afgewisseld met prachtige kleuren. Combineer bijvoorbeeld wit met pasteltinten zoals terracotta, babyroze en zachtgroen. Met natuurlijke materialen zoals hout, gevlochten stof, jute of katoen voeg je textuur en karakter toe aan de ruimte. In de decoratie komt die bohostijl terug: lampen in rotan, gekleurde kussens, planten en authentieke elementen. Vooral in de keuken is deze trend een hit. Witte keukenkasten met één muur in zachtroze en een kookeiland in dennen- of eikenhout: wij zijn fan.

Volledig scherm © èggo

Glazen huis

Stijlvol, licht en tijdloos: met glas in huis zit je quasi altijd goed. Vooral om een ruimte te verdelen zonder die meteen kleiner te doen ogen, is een glazen scheidingswand of schuifdeur de ideale oplossing. Droom je al jaren van een dressing, maar beschik je niet meteen over een extra kamer die je volledig kan inpalmen? Scheid met een glazen schuifdeur een deel van de slaapkamer af als kastruimte. Met een fijn profiel in zwart aluminium krijgt je dressing meteen extra allure. Bovendien hoef je in de dressing geen extra ramen te voorzien, want door het glas valt al het zonlicht makkelijk binnen.

Volledig scherm © èggo

Trendkleur donkerblauw

Kozen we de voorbije jaren meestal voor een strakke sfeer in de keuken met veel wit en hout, dan gaan we dit jaar resoluut voor kleur. Een duidelijke trendtint is donkerblauw: rustgevend, elegant en makkelijk te combineren met andere materialen zoals hout. In combinatie met een houten werkblad lijken je kasten bijvoorbeeld lichter, gouden details (denk aan handgreepjes of de kraan) zorgen voor een chic effect. Een achterwand in wit marmer zorgt voor een frisse toets.

Volledig scherm © èggo

Slimme opbergoplossingen

Rust in je huis is rust in je hoofd. Meer een praktische trend: voorzie slimme opbergruimte. Vooral in de keuken is het zoveel fijner om niet te moeten koken en eten in een ontplofte chaos. Voorzie discrete kasten en zorg ervoor dat je toestellen op een vaste plaats kwijt kunt, zoals een XL-kolomkast of goed georganiseerde keukenlades. Een zwevende kast is dan weer ideaal in de badkamer: het meubel neemt minder ruimte in en je kunt de hele vloer gemakkelijk schoonmaken.

Open kastruimte

Gesloten kasten zijn goed om praktische spullen in op te bergen, maar voorzie ook een open kast of legplank. Daarin kun je fotokaders, kookboeken, planten en kruiden in mooie potten of decoratieve souvenirs kwijt. Muurplanken ogen strak en luchtig, want de kleur van je muur komt volledig tot haar recht en je creëert een doorlopend vlak. Bovendien is dit een goedkope oplossing die je snel kunt plaatsen. Vermijd wel om je volledige servies of een heleboel glazen erop uit te stallen, want anders wordt het al snel een rommeltje.

Volledig scherm © èggo

