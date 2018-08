Van ruiken aan je partners scheten tot een douchebeurt overslaan: 6 'vieze' gewoontes die eigenlijk erg goed voor je zijn

Nele Annemans

23 augustus 2018

13u54

Sporten, gevarieerd eten, stress verlichten ... het zijn maar enkele dingen waar we spontaan aan denken als we gezonder willen leven. Je oren niet schoonmaken, ruiken aan je partners scheten en minder douchen? Niet zo. Toch blijken die zogezegde vieze dingen net erg goed voor je te zijn. Hoog tijd om je mindset te veranderen en deze zes vreemde gewoontes te omarmen.

1. Scheetjes laten

Je buurvrouw op het werk vindt het misschien iets minder leuk, maar windjes laten is een natuurlijk proces van je lichaam dat je het best zijn gangetje laat gaan. Tijdens je spijsvertering kan er immers gas gevormd worden dat uit het lichaam verwijderd moet worden. Doe je dat niet, kan je last krijgen van een opgeblazen en ongemakkelijk gevoel. Heb je voortdurend last van flatulentie? Raadpleeg dan je arts om een mogelijke spijsverteringsprobleem uit te sluiten.

2. Ruiken aan je partners scheten

Met stip op een van de meest absurde gewoonte, maar het inademen van de stinkende scheetjes van je partner of collega kan goed zijn voor je gezondheid. Volgens onderzoek van de Universiteit van Exeter kan waterstofsulfide - wat je scheetjes die rotte, ei-achtige geur geeft - in kleine dosissen voordelen bieden voor je gezondheid. Het stinkende bijproduct, dat van nature in je lichaam geproduceerd wordt, kan volgens de onderzoekers namelijk het risico op hartaanvallen, beroertes, dementie en kanker verlagen.

3. Een douchebeurt overslaan

Het klinkt misschien een beetje vies, maar als je niet gesport of gezweet hebt, is het een goed idee om vanavond eens een douchebeurt over te slaan. Te vaak douchen is immers niet goed voor je huid en haar, zeker als je vlijtig in de weer bent met je douchegel. Door te vaak te douchen, beschadig je je beschermlaagje waardoor je huid droog en geïrriteerd kan raken. Elke dag douchen mag, maar alleen als je het doet met lauw water.

4. Boertjes laten

Boeren is een gezonde manier om lucht uit je maag te ontlasten. Want hoewel het misschien niet echt getuigt van veel etiquette tijdens een dinertje met je schoenmoeder, helpt het je wel om geen overtollig maagzuur op te bouwen, wat kan leiden tot maagreflux. Een 'pardon' mag je er uiteraard wel aan toevoegen.

5. Zweten als een rund

Echt aangenaam is het niet als je helemaal nat en plakkerig rondloopt, maar voor je lichaam is het wél goed. Zweten is namelijk dé manier van je lichaam om af te koelen en is dus ook volkomen normaal. Mocht je niet zweten, zou je onmogelijk kunnen genieten van een warme zomerdag op het strand zonder je gezondheid in gevaar te brengen.

6. Je oren niet schoonmaken

Hoewel het ons al vaak van jongs af aan aangeleerd wordt, is het schoonmaken van je oren met een wattenstaafje helemaal niet zo gezond. Oorsmeer is namelijk een natuurlijke reiniger met antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen. Door met een wattenstaafje in je oren te gaan, duw je het oorsmeer er gewoon opnieuw in wat je oorkanaal en trommelvlies kan beschadigen. Je oor is zelfreinigend, dus tenzij je echt erg veel oorsmeer hebt, kan je je oren gewoon het best met rust laten.