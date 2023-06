Van ongehinderd klimmen tot pizza bakken: op deze 8 plekken dicht bij huis geniet je met het hele gezin

Qualitytime met je familie en gezin is onbetaalbaar. In de zomer trekken veel gezinnen eropuit naar het buitenland, al kan je het geluk ook dichterbij zoeken. Probeer deze acht verrassende daguitstappen, weekendjes weg of culinaire hoogtepunten eens met z’n allen. “Hier kan je ter plekke wijn proeven van het ­aanpalende wijndomein.”

Op expeditie in het Bulskampveld in Beernem

© rr

Het Landschapspark Bulskampveld pakt uit met vijf wandelexpedities van 2,5 kilometer met speelnatuur. Ongehinderd klimmen, ­ravotten en rollebollen dus. Expeditie ­Nieuwenhove is de jongste in de rij. Hier stap je, zodra je door de tijdpoort gaat, de ­bronstijd binnen. Plantensoepje maken in de ­primitieve keuken of liever iets offeren in de tempel bij het water? Redenen genoeg om je aan expedities te wagen!

Meer info vind je hier

Bakkerijmuseum in Veurne

Bakkerijmuseum Veurne © rr

Kleine bakkers blinken van plezier in het schattige Bakkerijmuseum. Tom Poes schotelt opdrachten voor van winkeltje spelen over kruimels zoeken tot broodmemory. Voor wie jonger is dan 15 zijn er zoektochten op maat. Assisteer je liever de huisbakker? Klokslag 15 uur heeft hij je hulp nodig.

Meer info vind je op bakkerijmuseum.be

Streetarttour in Brussel

Brussel. © Tom Vermeylen

Wist je dat Brussel met zijn 62 procent bewoners van vreemde origine de op een na meest kosmopolitische stad ter wereld is? Met die grootstadvibes zit het dus wel goed. En met de streetarttour van Pro Velo krijg je ook een boeiende intro van wat er graffitigewijs broeit in Brussel. Deze fietstoer brengt je langs onverwachte plekken en inspireert je om je ogen open te houden. Eindigen doe je in het skatepark bij het Ursulinenplein. Zo cool kan Brussel zijn.

Meer info vind je op visitbrussels.be en provelo.org

De Zwaluw in Kasterlee

De zwaluw. © rr

De Zwaluw is een van die uitzonderlijke vakantiedomeinen met ruimte in overvloed. Goed voor slechts vier vakantiewoningen, maar toch plek zat. En dat in het hart van de Kempen, tussen bos en velden. De Oeverzwaluw huist in de voormalige stal van de boerderij en ­beschikt, zoals elke woning op dit ­domein, over een privétuin.

Daarnaast is er ook die gigantische gemeenschappelijke tuin, ideaal voor al wie met ­kinderen op zwier is. Met speeltuin, zandbak, minigolf, zwembad met privéstrand en een wandelpad dat door al dat moois slingert. Er is een gezellig hoekje waar je een vuurtje kan stoken. Of hou je het bij een spelletje petanque en een picknick op het domein?



Bij slecht weer wacht de mediterrane wintertuin met pal ernaast de speelkamer op maat van jong geweld. De grote ramen laten je uitkijken op je eigen ­privétuin en op al dat gemeenschappelijke groenvertier. De Oeverzwaluw kan je solo boeken of combineren met een van de andere vakantiewoningen. Of je kan meteen het hele domein reserveren. Nog meer goed nieuws: je kan ter plekke ook wijn proeven van het ­aanpalende wijndomein. Alsof je nog ­redenen nodig had …

Holiday home, 6 pers. vanaf 340 euro/weekend. Meer info op dezwaluw.be

Spoor74 in Diksmuide

© rr

Tussen Nieuwpoort, Diksmuide en Veurne vind je de polders op hun best. Midden in dat verstilde hinterland pronkt Spoor 74. Ooit een vervallen boerderijtje, nu een eigentijdse vakantiewoning voor 32 personen. Op de planning: ravotten in de grote tuin, spelen in de zandbak, verzamelen rond de vuurschaal op het verlaagde ­terras en uiteraard moet je ook die ­pizzaoven testen.

Bij minder weer wacht de kelder. Daar waag je je aan pingpong, darts of een partijtje tafelvoetbal. Het ­elegante bijgebouw is de plek voor ­workshops, meetings en familiereünies. Met industriële keuken en een ingerichte bar. Wie al dat groen écht wil beleven, zet ’s zomers uiteraard koers naar het nabijgelegen maisdoolhof. Nog zo’n vrolijk ­initiatief van eigenaars Dries en Lore.

Holiday home, 32 pers. vanaf 2.500 euro/weekend. Meer info op spoor74.be

Château Antiémont in Marche-en-Famenne

© rr

Château Antiémont is een eeuwenoud jachtkasteel uit 1900 dat met veel liefde, geduld en soms eens wat gevloek door een moedig stel gerestaureerd werd. Het ligt ­midden in een kasteelpark van 1 hectare met linden van 150 lentes, majestueuze rode beuken en ­imposante kastanjebomen. Er zijn torenkamers, zolderkamers en tuinkamers, vaak met houtkachel of gashaard, en elke plek is met ­originele, streekeigen materialen aangepakt. Overal primeert het jachtthema en eigentijds comfort.

Holiday home, 15 pers. vanaf 80 euro/nacht (voor een kamer). Meer info op chateau-antiemont.be

’t Hof Van Commerce in Stavele

© WAIGNEIN

Pal naast de Stavelebrug en de IJzer staat dit fenomeen waar iedereen zich tegoed kan doen aan het Breughelbuffet. Alles wordt in huis bereid, en in de authentieke beenhouwerij bedien je je à volonté, terwijl de picon van het huis en Iris, de tofste en luidste cafébazin van het land, voor de ­nodige ambiance zorgen. Het interieur is al net zo indrukwekkend.

Meer info vind je op hofvancommercestavele.be

La Posta in Genk

La Posta. © rr

De Vennestraat loopt in rechte lijn naar C-mine. Toen de mijnen sloten, ging het bergaf, maar vandaag is de Vennestraat helemaal terug. Dit is de lékkerste straat van Genk. La Posta begon als kruidenierszaak en groeide, enkele generaties later uit tot een zeer populaire trattoria. Hier proef je het beste dat Italië te bieden heeft en eet je pizza uit de houtgestookte steenoven.

Meer info vind je op lapostagenk.be

