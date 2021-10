Van omajuweel naar blingbling voor de jeugd: parels zijn dit najaar nog geliefder dan vroeger

De herfstcollecties van grote designers barsten ervan en op de rode loper van het Met Gala droegen sterren ze zelfs tot op hun oren. Parels – of ze nu deel van kettingen, kleding, make-up of manicures uitmaken – zijn terug en nog geliefder dan vroeger. Waarom grijpen millennials en Generation Z’ers en masse terug naar het omajuweel bij uitstek?

Van kop tot teen in parels. Het was de opvallende look waarmee de jonge actrice Barbie Ferreira (24) in september de rode loper van het Met Gala besteeg. Noem het evenement gerust Hollywoods hoogmis voor de mode, met de hotste beroemdheden van het moment. Ferreira’s jurk met de duizenden ivoren bolletjes maakte furore en bevestigde meteen een grote trend: parels zijn terug en hipper dan hip. “Een vrouw heeft meters en meters parels nodig”, zei Coco Chanel ooit. Dit jaar nemen we dat voor waarheid aan.

Ferreira was op het Met Gala niet eens de enige ster die met parels pronkte. Grimes, ex-vrouw van Elon Musk, droeg ze aan haar oren, als een moderne twist op de klassieke pareloorbel. En ze vond dat ook haar gezicht wat van die ouderwetse glamour kon gebruiken. Ja, zelfs plakparels zijn nu chiquer dan je denkt. Én geschikt voor mannen. Rapper Machine Gun Kelley bedekte op de MTV Video Music Awards in september zijn kaaklijn, neus, oor en bakkebaarden met ivoren bolletjes.

Volledig scherm Grimes (links) en Machine Gun Kelly (rechts). © Getty Images

Natuurlijk zien we de parel dan ook opduiken bij jonge juweelontwerpers, die vooral op Gen Z en millennials mikken. Voorbeelden genoeg hier in eigen land. Er is JEAN, van de Gentse Janne Lauwers, die de parel een hoofdrol geeft én een verjongingskuur in combinatie met kleurrijke en speelse kralen. Er is het Antwerpse Billion Avenue, die gigantische parels in ringen en oorringen verwerkt. Er is ook Fragille, een ander Antwerps merk, dat klassieke parelkettingen en -armbanden in ere houdt.

Volledig scherm (v.l.n.r.) Parels bij JEAN, Billion Avenue en Fragille. © @atelierjean / @billionavenue / @_fragille_ op Instagram

En als parels in je juwelen, je kleding en op je gezicht nog niet genoeg zijn, kan je ze tegenwoordig ook in je manicure laten verwerken. En dat kan zo subtiel of bombastisch als je wil.

Volledig scherm © @lauramaybridal / @theset.bykj op Instagram

‘Granny chic’ voor iedereen

Van luxueus omajuweel naar edgy blingbling voor de jeugd: wie had gedacht dat de parel zo’n transformatie zou ondergaan? Maar die evolutie startte al zo’n tien jaar geleden, zegt David Devriendt, NINA’s moderedacteur. “Ontwerpers experimenteren al een hele tijd met de parel. Rond 2010 kwam Dior met de nu iconische ‘Dior Tribales’: een dikke pareloorring. Zo gaf het merk de parel een nieuw cachet: meer rock-’n-roll, stoer, rebels zelfs. Andere grote modehuizen volgden.”

Quote De parel is het ultieme nostalgi­sche juweel. Moderedacteur David Devriendt

Dit jaar speelt de ‘Guccification’ van de mode ook mee, volgens David. “Gucci heeft ‘granny chic’ onder leiding van creative director Alessandro Michele sinds 2015 heel groot gemaakt. Parels zijn deel van die trend, maar denk ook aan de debardeurs die we vorig jaar overal zagen.”

“En zo krijg je nu die parelgekte”, zegt David, “na een aanloop van bijna tien jaar. Nostalgie draagt er natuurlijk ook aan bij, nog iets dat deze tijden typeert. We kennen de parel van vroeger, zagen ze bij onze glamoureuze oma of ouders. Het is het ultieme nostalgische juweel. Dat geldt voor een vrouw van veertig, maar evengoed voor een millennial. En het is oneindig veelzijdig. Daarom kan een parel bij iederéén. Speels of rebels, bij leder of studs, of heel bombastisch. Maar hoe je het juweel ook draagt: het blijft die iconische parellook.”

