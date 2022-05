Van mode tot musea: dit zijn de 8 topadresjes van Bent Van Looy. “Koop weinig en voor de rest van je leven”

Muzikant Bent Van Looy (45) ademt naast muziek ook kunst: hij exposeert op Art Brussel, waar je zijn werk tot 1 mei kon bewonderen. Het is het werk van een man met smaak — ook voor musea, interieur en kleding. Hij tipt dan ook als geen ander de hotspots die daar precies geschikt voor zijn. Steek jezelf strak in het pak of trek erop uit in Bents favoriete natuurgebied. “Hier is het magisch.”

1. Eén grote galerij

Volledig scherm Art Brussels. © David Plas

“Wie hedendaagse kunst wil beleven, moet bij Art Brussels zijn. Zo’n drie jaar geleden was hun laatste editie, maar de deuren zijn weer geopend. Op deze tentoonstelling met ongelooflijk goede galerijen komen internationale kunstenaars samen. Een belangrijke plek voor mij, want mijn aquarelwerken op papier kon je bezichtigen in de galerij ‘Super Dakota’. Heel spannend.”

Tour & Taxis, Avenue du Port 86c, Brussel

Meer informatie op artbrussels.com

2. Knuffeltruien

Volledig scherm Howlin' © rr

“Howlin’ is het kledingmerk van twee goede vrienden van me: de broers Patrick en Jan Olyslager. Ze hebben hun fysieke winkel in Antwerpen, maar ze scoren ook internationaal. Hier koop je een stuk voor vele jaren. Ik ben het meest fan van hun fluffy truien, in de prachtigste kleuren, die al pluizen als je ze koopt.”

Morrison Shop, Nationalestraat 20, Antwerpen

Meer informatie op howlinknitwear.com

Quote Op mijn zestiende woonde ik alleen in Gent, de bron voor mijn creatieve werk. Bent

3. Stad van mijn dromen

Volledig scherm © rr

“Op mijn zestiende ben ik naar Gent gevlucht door de combinatie van slechte schoolresultaten en ruzie thuis. Ik ben er veertien jaar blijven wonen. Die stad was de bron voor mijn creatieve werk en ik zat er in de klas bij jongens die goed muziek speelden. We zijn de volgende achttien jaar als Das Pop onderweg geweest. Een nachtelijk bezoek bij het legendarische restaurant Martino op het Zuid hoorde erbij. De sfeer is vandaag behouden.”

Martino, Vlaanderenstraat 125, Gent

Meer informatie op cityzine.be/hotspot/martino

4. Gek maar geslaagd interieur

Volledig scherm © rr

“Bij mijn overbuurvrouw Paulette in ’t stad shop ik weleens interieurspullen. Ze heeft een leuk hondje waar mijn dochters van houden. Intussen kijk ik naar de gekke jaren 70-lampen uit gevlochten riet. Mijn huis is een mix van dingen. Ik meng een moderne zetel met een rekje uit de Parijse straten of met een schemerlamp van aan de overkant.”

Sint-Jorispoort 15, Antwerpen

Meer informatie op pauletteintstad.com

5. Magische heide

Volledig scherm Kalmthoutse Heide © Stefan Knaepkens

“Een prachtige plek in België is voor mij de Kalmthoutse Heide. Het oogt als een soort savanne en is bezaaid met minuscule paarse heidebloempjes. Dit is echt mijn lievelingsnatuur. De geur van dennen met die van de bloempjes: fantastisch. Ik ben vooral een stadswandelaar, maar hier is het magisch.”

Putsesteenweg 129, Kalmthout

Meer informatie op grensparkkalmthoutseheide.com

6. Vriend aan huis

Volledig scherm Schaap Tailors © Damon De Backer

“Voor pakken op maat en ontelbare stoffen moet je bij Schaap Tailors zijn. Ze werken met fabrikanten uit Italië en Engeland. Ik vind het heerlijk! Ook bij hen ben ik vriend aan huis en ze weten precies wat ik wil. Vergezeld van een koffie komen we tot mooie resultaten. Hier geldt de ethiek: koop weinig, maar goed. Voor de rest van je leven.”

Amerikalei 161, Antwerpen

Meer informatie op schaaptailors.be

7. Taco Tuesday

Volledig scherm Tacotruck SoCal Tacos © rr

“Beneden aan mijn atelier is Station 1280 opengegaan, een geweldige wijn- en bierbar. Verleidelijk, want elke dinsdag komt de tacotruck van SoCal Tacos, met echt goede taco’s die je niet snel in België vindt. Dat samen met een Duits pintje: altijd goed. In het weekend serveren ze dan weer fantastische hamburgers. Een leuke plek om rond te hangen, ook met kinderen.”

Oudaan 15/w-25, Antwerpen

Meer infoematie op station1280.com

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm KMSKA © Karin Borghouts

“Het KMSKA is al langer gesloten voor renovatie dan dat mijn dochter van zeven op deze wereld vertoeft. Ik kan niet wachten op de heropening, want ik ben nog nooit eerder binnen geraakt. Het is een fantastische plek met een collectie die zijn gelijke niet kent. 25 september, de dag van de heropening, staat met stip in de agenda.”

Leopold de Waelplaats 2, Antwerpen

Meer informatie op kmska.be/nl

