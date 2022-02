Van lelijke huizen spotten tot toosten op selflove: met deze 5 tips ga jij een weekend vol liefde tegemoet

NINAHet is maandag pas officieel valentijn, maar niets weerhoudt je ervan om er dit weekend al een heerlijke liefdestweedaagse van te maken. Verras je lief met een route langs jullie potentiële (uhm) ‘Ugly Belgian’-droomhuis, toost op je vrijgezellenbestaan met toepasselijke literatuur of droom weg bij een knap staaltje romantiek in de film Marry Me . Fijn weekend, koning(in) van de liefde.

1. Ugly Belgian houses

De Belg heeft een baksteen in de maag, maar soms groeit die uit tot een maagzweer. Met zijn bekende reeks Ugly Belgian Houses toont Hannes Coudenys de bouwkundige misbaksels in ons land met liefde en mede-dogen tegelijk. Daar moest wel een expo van komen.

Een villa als een Chinese pagode. Een huis met een façade in de kleuren van een pizza quattro stagioni. Het zijn maar een paar van de opvallende architecturale keuzes uit de fotoreeks Ugly Belgian Houses die tot ver buiten de landsgrenzen bekend is en nu ook deels in de Brusselse Ruby Gallery te zien is.

Ugly Belgian Houses kan niet Belgischer zijn. De misbaksels van huizen zijn absurd, surreëel en vaak het slachtoffer van het typische Belgische compromis. Bezieler Hannes Coudenys zet er ook telkens een grappige Engelse zin bij, alsof hij de absurditeit nog wil benadrukken. Don’t try this at home! Maar de ugly houses roepen ook vragen op over schoonheid en lelijkheid. Wat de ene mottig vindt, vindt de ander net mooi. En misschien zijn de huizen esthetisch wat dubieus, saai zijn ze allerminst.

Nog tot 5 maart. Meer info op rubygallery.be

2. Topmassage

Niet gezegend met gouden handen? De Theragun Mini is een massagetoestel dat spieren op een hoge frequentie onder druk zet en ze zo beter ontspant. Een app laat zien hoe je het gebruikt.

Theragun Mini, 199 euro op therabody.com.

3. Op de zelfliefde

Mary J Blige is vooral bekend van As, haar duet met George Michael, en haar hit Family Affair uit 2001. Twintig jaar later pakt de Queen of Hip Hop Soul uit met het album Good Morning Gorgeous en gaat ze volop voor self love.

o.a. via Spotify.

4. Rijmen over het datingleven

Moderne liefde is complex, maar Hupsakeetjes – het alterego van Paulien Henkens – vat het perfect samen in grappige versjes van vier regels. Na haar populaire Instagramaccount is er nu het boekje Weg met mannen, hier met die kat!

Weg met mannen, hier met die kat, 15 euro, Pelckmans.be.

5. Romcom-icoon Jennifer

De romantische komedie ligt al een tijdje op apegapen, maar superster Jennifer Lopez is niet van plan om het daarbij te laten. In haar eerste romcom in tien jaar is ze net als in het echte leven een popdiva die op een van haar concerten een man uit het publiek (Owen Wilson) pikt om met haar te trouwen. Lopez zorgde ook voor de soundtrack. Marry Me komt net op tijd voor valentijn.

Nu in de bioscoop.