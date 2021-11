Van Lady Di tot Taylor Swift: dit zijn de 8 beste ‘revenge looks’ allertijden

Popster Taylor Swift lanceerde recent haar nieuwe album en was naar aanleiding daarvan te gast in een talkshow. Ze droeg een zwarte outfit die nogal lijkt op de iconische jurk die prinses Diana droeg na haar breuk met prins Charles. Daar en toen, in 1994, zag de term ‘revenge dress’ het licht: een adembenemende outfit om je ex te laten zien wat hij of zij mist. Of de jurk van Swift ook een revenge dress is laten we nog in het midden, maar wij zetten alvast de 8 beste revenge looks sinds Lady Di voor je op een rijtje.

1. Prinses Diana

Een relatiebreuk is nooit leuk, maar een revenge look kan dat ongetwijfeld beter maken, vraag maar aan Diana. Zij verscheen in een zwarte off-the-shoulderjurk van de Griekse ontwerper Christian Stambolian op de avond dat Charles zijn ontrouw toegaf met Camilla Parker-Bowle. De ultieme revenge dress, en daarmee inspireerde ze de vele vrouwen die later in haar voetsporen traden. De jurk hing naar verluidt al een tijdje in haar kast omdat ze hem eigenlijk te gewaagd vond.

2. Jennifer Aniston

Na haar breuk met Brad Pitt in 2005 schitterde Aniston op de rode loper in een glamoureuze Chanel-jurk. De twee Hollywoodsterren maakten kort ervoor een einde aan hun relatie van zeven jaar. Na de film ‘Mr. & Mrs. Smith’ Kreeg Brad Pitt namelijk meer interesse voor zijn tegenspeelster Angelina Jolie. Ondertussen is er ook een einde gekomen aan Brangelina en zijn Aniston en Pitt weer goed bevriend.

3. Vanessa Hudgens

Na negen jaar maakten de ‘High School Musical’-ster en haar toenmalige partner Austin Butler een einde aan hun relatie. Het lukte de twee niet om naast hun drukke werkschema’s ook nog tijd vrij te maken voor elkaar. Niet veel later stond Vanessa op de rode loper in deze opvallende witte jurk met veren.

4. Bella Hadid

Na haar breuk met Abel Tesfaye in 2017, beter bekend als The Weeknd, droeg Bella Hadid een doorzichtige bodysuit met diep uitgesneden rug naar het Met Gala. Op dit evenement was ook haar ex-vriendje te gast, samen met zijn nieuwe partner Selena Gomez.

Maar eigenlijk heeft Bella haar echte revenge look iets eerder gedragen, toen The Weeknd optrad tijdens de Victoria’s Secret show. Bella Hadid liep toen als model op de runway in een zilveren setje.

5. Jennifer Lopez

Ook Jennifer Lopez mag niet ontbreken in dit lijstje. Na haar breuk met Ben Affleck in 2004 werd Lopez gespot in een opvallende gele jurk op de rode loper van de Golden Globes. Ondertussen is het stel terug samen en lijkt Bennifer 2.0 gelukkiger dan ooit.

5. Irina Shayk

Na haar breuk met Bradley Cooper werd het Russische topmodel gespot in Milaan in een sexy zwarte outfit van Versace. Hoewel de twee drie jaar samen waren en een dochtertje delen, had Irina niet veel tijd om te treuren. Kort na de breuk was ze al te zien op de catwalk van Versace voor Milaan Fashion Week.

7. Gwyneth Paltrow

Na een huwelijk van maar liefst tien jaar vroegen Gwyneth Paltrow en zanger Chris Martin in 2015 hun echtscheiding aan. Niet veel later verscheen Gwyneth op een filmpremière in een klassieke look die nogal veel doet denken aan Marilyn Monroe.

8. Taylor Swift

In een jurk die wel heel erg lijkt op die van Lady Di was Taylor Swift recent te gast bij de talkshow Late Night with Seth Meyers. Volgens sommige fans deed ze dit als eerbetoon aan Diana, anderen zagen het als een echte revenge look. Taylor is zeer gelukkig in haar relatie met Joe Alwyn, over de echte reden achter deze look is men het dan ook nog niet helemaal eens. Volgens sommigen zou het een steek zijn naar acteur Jake Gyllenhaal, Taylor’s ex-partner die als inspiratie diende voor haar album Red (Taylor’s version). Anderen denken dan weer dat Taylor op deze manier probeert uit te halen naar Scooter Braun. Deze laatste is al jaren in strijd met de popster over de rechten van haar eerste zes albums. Wat de reden ook is, Taylor zag er schitterend uit als je ‘t ons vraagt.

