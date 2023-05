Van je tandartsbezoek tot opslag vragen: steeds meer vrouwen plannen hun leven volgens hun menstruele cyclus

Vlaamse vrouwen dragen deze lente een ‘subway­shirt’ over hun korte rokje of croptop. Dit is waarom

“Daar is de lente. Daar is het seizoen van de subwayshirts.” Op TikTok tonen vrouwen dat ze oversized kleding dragen over hun outfit als ze het openbaar vervoer gebruiken. Ook bij ons gebeurt het steeds vaker, getuigen Loubna, Kaat en Anouk. Al geeft het de vrouwen wel een dubbel gevoel. “Ik heb normaal gezien wél een vrouwelijke kledingstijl. Maar ik heb al te vaak last gehad van straatintimidatie.”