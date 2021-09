Van je lokken tot je huid en je nagels. Beautyredactrice Sophie tipt 6 behandelingen om je zomerse gloed te verlengen

Aan iedereen die afgelopen zomer van de zon genoten heeft: proficiat. Aan iedereen die afgelopen zomer met het Belgische weer zat opgescheept: ook proficiat (en innige deelneming). Maar vooral: geen nood, want na deze post summer treatments zie je er even ontspannen uit als na een weekje Malediven. En dat aan een fractie van de prijs.

Of je nu je zomerse looks wil verlengen of gewoon wil doen alsof je toch wat zon gezien hebt: deze innovatieve behandelingen zijn vers van de beautypers én ze halen het beste in jou naar boven. Geen ingrijpende procedures en opvallende veranderingen, maar milde doch efficiënte behandelmethodes voor een zachte huid, stralende teint en glanzende lokken. Boeken maar!

1. Metal Detox: een herstelkuur voor je lokken

In de categorie ‘wist je vast nog niet’: onze haren bevatten vaak metaaldeeltjes. Niet in die mate dat het securitypoortje moord en brand schreeuwt wanneer je nietsvermoedend onderweg bent naar je vliegtuig, maar genoeg om je kapsel en de levendigheid van je haarkleur te beïnvloeden. Over het algemeen geldt: hoe meer metaal, hoe minder lang je kleur mooi blijft. Al helemaal als je deze vakantie ook af en toe van een duik in het zwembad of (een buitenlands) zonnetje genoten hebt. Hoeveel metaal jouw lokken precies bevatten, hangt af van de waterkwaliteit in je woonplaats en de poreusheid van je haar (lees: hoe goed het vocht opneemt en vasthoudt). Wie wil kan zelf aan de slag met kleurverlengende shampoos en intens hydraterende conditioners, of vraag bij een volgende kleuring om de Metal Detoxbehandeling. Het resultaat? Glanzende, gezonde, heldere én metaalvrije lokken. Voor L’Oreal kostte het zeven jaar onderzoek, voor ons slechts vijf minuutjes extra op de kappersstoel. Valt best mee, toch?

Vraag om deze extra service bij een kleuring in een L’Oreal Professionel salon

2. BABOR TECH SkinFusor: een minivakantie voor de huid

Geen verzorgingsproduct zo goed voor je huid als een deugddoende vakantie. Konden we die zorgeloze glow, uitgeslapen blik en zomerse teint maar in een potje gieten. Helaas, de eerste crème die even ontspannend werkt als een Aperol aan het zwembad moeten we nog tegenkomen. Al komt het SkinFusor, een gloednieuw en high tech skincaretoestel, behoorlijk dicht in de buurt. Het futuristisch toestel verenigt vier technologieën in één apparaat: hij reinigt, verfijnt, hydrateert en masseert.

De behandeling begint met een diepe reiniging die onzuiverheden, hoorncellen en talg verwijdert, gevolgd door een krachtige verzorging waarbij de huid intens gehydrateerd wordt. Als laatste stap krijg je een dynamische (en ontspannende!) massage geïnspireerd op de fysiotherapie. Op die manier wordt de bloedcirculatie extra gestimuleerd om zuurstof en voedingsstoffen optimaal door de huid te transporteren. De behandeling wordt weleens de ‘Red Carpet Treatment’ genoemd, gezien het onmiddellijk zichtbare resultaat. Wie heeft er nog vakantie nodig?

165 euro bij BABOR Brussel

3. Superboost 2.0: op trainingskamp voor je gelaat

Bootcamps zijn in: tijdens deze stevige conditietraining versterk je het lichaam en verstevig je de spieren. Wel, de Superboost 2.0 doet precies hetzelfde voor de huid en je moet er zelf een stuk minder hard voor werken. Tijdens deze tweedelige behandeling reinigt de huidspecialiste de huid met een soort mini-stofzuigertje dat al het vuil uit je poriën zuigt, en vervolgens gaat er een op maat gemengde vitaminecocktail weer in.

In deel twee krijg je een kleef-electrode in de nek die miscrostroom door de spieren stuurt om de connectie met de hersenen te verbeteren. Eerlijk: dat voelt gek. Alle spieren in je gelaat trekken samen, alsof je geen controle meer hebt over je eigen gelaatsuitdrukking. Bovendien voel je spieren waarvan je niet eens wist dat je ze had. Gelukkig went het snel, en het resultaat is ieder ongemak (dat volledig verwaarloosbaar is) helemaal waard. Getrainde gezichtsspieren betekent immers zachtere uitdrukkingsrimpels, een vollere huid en open blik. En geen overvolle werkagenda die daar verandering in kan brengen.

155 euro bij Faciem

4. Holistic Pulsing: de massage die geen massage is

Dat heerlijke ontspannen vakantiegevoel zonder de reisstress? Kan gewoon, met dank aan holistic pulsing: een massagetechniek die eigenlijk geen massage is. Tijdens een pulsing lig je in gemakkelijke kleding op de massagetafel terwijl de massagetherapeut je lichaam zacht in beweging brengt. In plaats van de spieren te rollen en te kneden, wordt het lichaam zachtjes gewiegd - een beetje zoals een baby’tje - wat voor een gevoel van veiligheid en geborgenheid zorgt.

De theorie erachter is dat het menselijk lichaam voor ruim 70 procent uit water bestaat. De pulsbewegingen zouden het water in beweging brengen, waardoor het in kleine golfjes door je lichaam gaat. Het resultaat is een soort massage die inwerkt op lichaam én geest en zo voor een diepe rust zorgt.

55 euro bij Bicasa

5. BIAB: de remedie tegen broze zomernagels

Vergeet gellak, gelish en gelpolish. Er is een nieuwe behandeling in het land, en die heet BIAB - kort voor Builder in a Bottle. De formule lijkt een beetje op gellak maar is extra flexibel en verstevigend én bevat daarnaast voedende ingrediënten, waardoor je nagels na een tijdje sterker en gezonder teruggroeien. Ideaal als je van nature broze nagels hebt of je nagels tijdelijk droger en breekbaarder zijn door het vele chloorwater of de zon. De speciale gel doet dienst als basecoat onder een gekleurd laagje gellak, of kies een nude BIAB-tint voor een natuurlijk effect.

Klein detail: reserveer zeker voldoende tijd in je agenda. De nagels gaan namelijk één voor één onder de lamp, en niet pas als de hele hand klaar is. Je afspraak duurt dus een stuk langer, maar je moet wel minder snel weer terug. Aangezien de gel een stuk harder is, heb je er maar lieft 3 tot 4 weken plezier van. Goed om te weten: je kan de nagels er ook mee boetseren en corrigeren. Handig als je nagels aan de platte kant zijn, naar beneden of net omhoog groeien.

50 euro bij Manicure & Pedicure Antwerp

6. Aqua Dôme: baden in ontspanning

Mis je het zwembad van je vakantiebestemming al (of heb je überhaupt niet eens een zwembad van dichtbij gezien)? Dan is een tripje naar het Zoniënwoud voldoende om er weer even tegen te kunnen. Daar vind je immers Dôme, een superdeluxe wellnesscentrum waar water centraal staat. Hun paradepaardje? Een prachtig warmwaterbad onder een hoge koepel, met een temperatuur van precies 35 graden, de ideale temperatuur om tot rust te komen en te herbronnen. Je kan er rustig op jezelf gaan relaxen, maar voor de ultieme ontspanning is er de Aqua Dôme-verzorging, waarbij je een uur lang in de armen van een therapeut in het water drijft.

Dat klinkt gekker dan het is, beloofd. Eerst doe je enkele ademhalingsoefeningen om tot rust te komen. Daarna krijg je zwembandjes om je benen en leg je je hoofd in de handen van de therapeut die je vervolgens zachtjes doorheen het water zwiert. De eerste minuten voelt het een beetje alsof je in een achtbaan zit, maar zodra je aan het gevoel gewend bent, is het enorm rustgevend. Terwijl je op het ritme van de golven drijft, is het onmogelijk om je gespannen te voelen. Je ademhaling vertraagt, spanning vloeien letterlijk weg. Stress, wat was dat ook alweer?

175 euro bij Dôme

