Van je carrière tot relatie: onderzoek toont exact aan hoe de pil het gedrag van vrouwen beïnvloedt

De pil, het eerste hormonale anticonceptiemiddel dat in 1960 werd goedgekeurd, is intussen een van de meest voorgeschreven medicijnen ter wereld. Dagelijks drukken meer dan honderd miljoen vrouwen wereldwijd hun pilletje uit hun strip. Het doel? Een zwangerschap voorkomen. Maar het kleine ronde bolletje doet nog veel meer met ons lichaam. Doordat de pil hormonen afgeeft in ons bloed, heeft het ook een effect op het gedrag van wie die anticonceptie slikt. In welke mate en op welke domeinen, weten we nu ook.

Verschillende studies gingen in het verleden al op zoek naar het effect van de pil op het gedrag van vrouwen. Al was één rode lijn in al die studies ver zoek. Een recent onderzoek van onderzoeksplatform The Conservation nam daarom alle onderzoeken samen, zo’n 46 om precies te zijn met in totaal 16.290 deelnemers, en lijstte alle bevindingen op.

Weg competitie

Uit die poel van onderzoeken bleek dat sommige hormonen die door de pil worden beïnvloed, waaronder testosteron en progesteron, gekoppeld zijn aan ons competitieve gedrag. Die competitie wijst niet alleen op het winnen van een spelletje, maar sluipt in allerlei aspecten van ons leven. Bijvoorbeeld: strijd om geld, vrienden, een partner, sociale status, …

Quote Als taken op het werk extra doorzet­tings­ver­mo­gen vragen, dan laten vrouwen die de pil slikken hun hoofd vaker hangen.

Een algemene conclusie uit de studie was dat hormonale anticonceptie een invloed heeft op de motivatie van vrouwen om professioneel een hogere status te bereiken. Vrouwen die de pil slikken, tonen een lagere drive om hogerop te geraken in de professionele ladder. Ook leidt de pil tot minder motivatie om te presteren op het werk. Als taken op de werkvloer nog eens extra doorzettingsvermogen vragen, dan laten vrouwen die de pil nemen zelfs vaker het hoofd hangen.

Weg seksuele drive

Ook op liefdesvlak heeft de pil heel wat in de pap te brokken. Een van de 46 studies toonde aan dat vrouwen die geen hormonale anticonceptie nemen, zich halverwege hun cyclus seksueel aantrekkelijker én wenselijker voelen. Vrouwen die de pil nemen? Juist helemaal niet. Dit wil dus zeggen dat vrouwen die de pil slikken, net mínder zin hebben in seks op bepaalde momenten in hun cyclus en zich daarbovenop ook minder aantrekkelijk voelen.

Valkuilen

De studie van The Conservation bracht niet alleen bepaalde effecten van de pil op ons gedrag aan het licht, het kaartte ook een aantal valkuilen aan. Zo werd er in bepaalde, eerder uitgevoerde onderzoeken geen rekening gehouden met de leeftijd van de deelnemers die wel of geen hormonale anticonceptie gebruiken. En dat is best een belangrijke factor, want iemands leeftijd is nogal bepalend voor de manier waarop iemand gedrag vertoont. Verder bleek ook dat bepaalde onderzoeken een nogal kleine steekproef bevatten. Hun bevindingen zomaar toepassen op een grotere groep van vrouwen, is dus niet aan de orde.

Het pilfenomeen blijft er dus eentje met veel vragen. Al weten we nu tenminste wel tot hoeveel dat kleine witte bolletje precies in staat is.

