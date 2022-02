Van Ibiza tot Japan of Kirgizië: 6 logeeradressen in eigen land waar je je in verre oorden waant

De wereld lonkt en toch blijven we nog een tikkeltje voorzichtig. Gelukkig kan je ook dichtbij even in exotische oorden vertoeven. Deze bijzondere logeeradressen in eigen land katapulteren je immers moeiteloos naar Brooklyn, Japan, Milaan of zelfs Kirgizië. Van jetlags of luchthavenfiles heb je geen last, van moeite om huiswaarts te keren helaas wel.

... Brooklyn

Logeren met zeezicht in Oostende

Volledig scherm © rr

Een brutalistisch appartement, denk betonplafonds en brute pilaren, op de achtste etage van een gedistingeerde residentie. Goed voor 185 m², 5 slaapkamers en 4 badkamers. Of een ruim uitgevallen loft die je moeiteloos naar New York katapulteert. Met de nodige kunstwerken, een elegante gashaard en een koelkast gevuld met democratisch geprijsde wijnen en bubbels. Wie wil kan zelfs delicatessen aan huis laten leveren. Net zoals in die andere grootstad aan zee.

(Lees verder onder de foto's.)

Volledig scherm © rr

Volledig scherm © rr

Vanuit dit penthouse ligt Oostende aan je voeten. De kuststrook strekt zich voor je uit en je ziet de veerponten weg en weer varen naar de Oostoever. Eindeloos zeezicht dus en de Oostendse skyline die dezer dagen voortdurend evolueert.

Verrassing! ’s Zomers kun je je zorgeloos aan zee installeren, want je beschikt er over een ingerichte strandcabine. Zo hoef je niet te sleuren.

Logeren met zeezicht, tot 12 personen, vanaf 1.600 euro per weekend.

... Milaan

Studio Penelope in Antwerpen

Volledig scherm © rv

Wat Antwerpen is voor België, is Milaan in Italië. Altijd net dat tikkeltje voorop, steevast iets sneller om trends te spotten en ze toe te passen. Logisch dus dat je in Antwerpen een appartement voor twee vindt met Milanese slag.

Designers Iris en Vincent creëerden een fluffy universum met old-skool Hollywoodvibes en een futuristische ambiance. Aaibare materialen dus en organische vormen gemixt met eigen ontwerpen en bijzondere vondsten. Alle kunst, van de muurschilderijen tot de verftechnieken, is van Vincents hand. Dit appartement met hoog knuffelgehalte komt bovendien met een terras, zodat je, net als in Milaan, buiten kunt aperitieven zodra de zon komt piepen.

Verrassing! Studio Penelope pakt uit met een resem à la carte hotelservices. De minibar is gevuld met Belgische lekkernijen en in de badkamer vind je producten van Grown Alchemist. Er is zelfs een yogamat. Namasté!

Studio Penelope, maximaal twee personen, vanaf 199 euro per nacht, studiopenelope.com

... Kirgizië

Nomadsland in de Ardennen

Volledig scherm © Fille Roelants

Uitgestrekte steppes en toendra’s, mysterieuze mistslierten en heldhaftige Mongolen die misschien wel van Dzjengis Khan afstammen. Alleen jammer dat het een eindje rijden is naar Kirgizië. Gelukkig is het magische Nomadsland een goed alternatief. Want ook in de Ardennen kun je dichter bij de natuur geraken. En al helemaal als je in een authentieke joert slaapt.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm © Fille Roelants

Volledig scherm © Fille Roelants

Dit miniland heeft zijn eigen bos, goed voor 120 hectare, idyllische heuvels, een kabbelend beekje en tal van nieuwsgierige reeën die even komen piepen. Nomadsland telt 10 yurts. Made in Mongolië en voorzien van een comfy kingsize bed, een zetelbed, een houtkachel en de nodige stoelen en tapijten.

Verrassing! Wie back to nature wil, verlegt uiteraard zijn grenzen. Sterren tellen vanuit de houtgestookte hottub of je eigen artisanale brood bakken en daarna verzamelen rond het kampvuur.

Nomadsland, met 2, 3, 4 of een hele bende, vanaf 95 euro per nacht.

... Firenze

Maison Fred in Brugge

Volledig scherm Maison Fred. © rr

Palazzo’s volgepropt met imposante erfstukken, een barok kleurenfestijn dat voortdurend imponeert en een gevel die al dat moois netjes afsluit van de buitenwereld. Firenze grossiert in eclectische familiehuizen vol verborgen schatten. En laat dat nu net zijn waar ook ontwerper, decorateur en bloemist Frederiek Van Pamel tuk op is.

(Lees verder onder de foto's.)

Volledig scherm © rv

Zijn prachtige herenhuisboetiek is een groot barok festijn en twee etages hoger wachten de weelderige suites van Maison Fred. Elke suite is groter dan een doorsnee stadsappartement en beschikt over genoeg hoekjes en kantjes om je te blijven fascineren. Want hier is trop nooit echt trop.

Verrassing! De heerlijke tuin, een groene oase pal in dat eeuwenoude hart van Brugge, is een parel. Met zwemvijver zelfs. Achteraf kun je opwarmen in de op maat gemaakte, en gedecoreerde, sauna.

Maison Fred, met zijn tweetjes, vanaf 275 euro per nacht.

... Tokio

Vis à Vis in Nieuwpoort

Volledig scherm © rr

Lost in translation. Dat gevoel primeert in Tokio. Het is heel bijzonder, je kijkt je ogen uit, maar echt snappen doe je het niet. Of toch nooit helemaal. Vis à Vis, de kleine stadsboerderij in Nieuwpoort-Stad die architect Bart Lens compleet verbouwde, schenkt je exact diezelfde ontheemde vibe.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © rr

Hoe lang je hier ook logeert, je kunt deze plek nooit helemaal doorgronden. De architect puzzelde dan ook met materialen en ruimte, ging aan de slag met kunstenaars en hun Japanse leermeester en gaf al dat hout een glanzende hoofdrol. Nu eens in de lak, dan weer in de vernis, van prominente aandachtstrekker tot subtiel detail.

Of een unieke mix van Japanse en nautische invloeden. Voeg daar nog een eigenzinnige selectie meubelen aan toe en je krijgt een karakterpand dat zijn gelijke niet kent.

Verrassing! Valt het microklimaat aan zee even tegen? Dan kan je hier ook ongestoord Netflixen.

Vis à Vis, voor maximaal 5 personen, vanaf 680 euro per weekend.

... Ibiza

‘Zalig in Damme’ in Damme

Volledig scherm © rv

Heerlijk lanterfanten, van binnen naar buiten en terug, want op een zonnig eiland loopt dat sowieso altijd elegant in elkaar over. Vakantiewoning Zalig in Damme, te vinden op het mooiste pleintje van Damme, haalde de mosterd in Ibiza en dat zie je meteen. Afgeronde hoeken, talloze nisjes in de zitput, een bepleisterde keuken met zitbanken op maat en vele houten en rietdetails.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Zodra er een felle spat zon binnenvalt, waan je je moeiteloos op het zonnige eiland. Ook de 4 heldere kamers, elk met eigen badkamer, laten je wakker worden op het eiland. Kers op de taart is de zolder met 2 dubbele bedden en 6 single bedden. De plek voor klimgrage koters die ook tuk zijn op the easygoing islandlife.

Verrassing! Petanque spelen, wat loungen bij de appelboom of kokkerellen in de buitenkeuken waar een houtgestookte pizzaoven en een giga paellapan wachten. Het zicht op het Damse stadhuis krijg je er gratis bij.

Zalig in Damme, tot 18 personen, vanaf 1.600 euro per weekend.

Lees ook: