Van hipsterbaard tot bakfiets: de grootste vooroordelen over bio kopers Margo Verhasselt

03 juli 2018

15u10 2 Nina Dat bio hip is, is ondertussen algemeen bekend. Een kwart van de Belgen koopt geregeld bio. Best veel, maar toch bestaan er nog heel wat vooroordelen over de bio-kopers van vandaag. Een saaie geitenwollensok met een bakfiets? Niets is minder waar.

Uit een onderzoek van iVOX in opdracht van Coca-Cola blijkt dat consumenten die geen bio kopen nogal wat vooroordelen hebben over bioconsumenten. Wie geen bio consumeert, ziet de bioconsument niet als gelijke. Slechts 2 op de 10 niet-bioconsumenten zijn ervan overtuigd dat bioconsumenten mensen zijn zoals zij.

Vooroordeel 1: ze hebben een lange baard of een sikje

Een vijfde van de Belgen die geen bio consumeren, beweren dat ze mensen die dat wel doen kunnen herkennen op basis van hun uiterlijk. 43% van die niet-bio kopers stelt zich voor dat ze een lange baard of sikje hebben, en 32% denkt dat ze dreadlocks hebben. Daarnaast heerst ook de gedachte bij niet-bioconsumenten dat bioconsumenten zich minder ergeren aan lichaamshaar. Al blijkt dat volgens het onderzoek niet te kloppen, 32% van de niet bio-kopers zegt een hekel te hebben aan overmatig lichaamshaar, tegenover 34% van de mensen die wel bio kopen. Conclusie? In werkelijkheid zijn er geen uiterlijke verschillen.

Vooroordeel 2: ze dragen witte sokken en sandalen

Niet alleen het uiterlijk, maar ook hun kledingstijl moet eraan geloven. Zo gelooft 33% dat mensen die bio kopen witten sokken en sandalen dragen, en geregeld tweedehandskleding kopen. Laat duidelijk zijn dat geen van beide groepen te spreken is over de fashion faux pas. Maar het tweede vooroordeel bezit wel een grond van waarheid. Zo kocht 40% van de niet bio-kopers ooit al tweedehandskleding, maar de grote voorstander blijkt toch de bioconsument te zijn, waarvan 60% al eens tweedehands ging shoppen.

Vooroordeel 3: ze zijn meer begaan met de medemens

Wat dan weer wel blijkt te kloppen, is dat bio-consumenten meer begaan zijn met hun medemens. 61% van hen geeft aan dat we in de eerste plaats begaan moeten zijn met onze medemens tegenover slechts 47% van de andere consumenten. Maar naïef zijn ze zeker niet, integendeel, bioconsumenten geven zelfs vaker aan dat het verstandig is om rekening te houden met zaken die kunnen mislopen in het leven dan niet-bioconsumenten (non-bio: 19%, bio: 27%).

