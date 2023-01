Van het nieuwe padel tot squats op het water: hier zijn 7 bijzondere en opkomende sporten van 2023

Ondersteboven hangen aan een muur, zwaaien met een metalen stok of voetballen op een pingpongtafel, het klinkt wellicht een beetje vreemd. Toch zijn deze excentrieke sporten nu erg populair aan het worden. Laat tennis, zwemmen of fietsen in 2023 dus maar achterwege. Probeer in de plaats een van deze zeven ongewone sporten.

1. Pickleball

Waar vorig jaar padel ongelofelijk populair was, is in 2023 pickleball dé sport om uit te proberen. Het een mix van tennis, badminton en pingpong en kent zijn oorsprong in Amerika. Deze populaire balsport wordt gespeeld op kleine velden met harde, vierkantigere rackets en met kleinere plastieken ballen. Pickleball is ideaal voor alle leeftijden en niveaus, want de techniek van het spel is makkelijk om aan te leren en daarbij niet belastend voor je spieren. Vooral fijn om uit te oefenen in de frisse buitenlucht!

De regels zijn vrij simpel: twee of vier spelers slaan met hun racket de bal heen en weer over een net en proberen punten te scoren door de bal meermaals de grond te laten raken bij de tegenstander. Hoe vaker dit lukt, hoe meer punten. De concrete spelregels vind je hier.

2. Schermen

Schermen is niets nieuw, wellicht de meest bekende en oudste sportvorm in dit lijstje. Het is een gevechtsport die al bij de eerste Olympische Spelen op het programma stond. De nieuwe opmars van deze sport heeft hoogstwaarschijnlijk iets te maken met ‘Wednesday’. Klopt, de Netflix-reeks met Jenna Ortega in de hoofdrol bracht blijkbaar niet enkel de gothiclook of de pony opnieuw tot leven, maar ook het schermen.

Het is een zeer technische sport, maar met wat muziek verandert het algauw in een soort sierlijke dans waarbij snel voetenwerk, een scherpe focus en vloeiende bewegingen overgaan tot een perfect getimede aanval. Het doel? Je tegenstander uitschakelen door elkaar zo gericht mogelijk te raken en punten te scoren. En garde!

Voor lessen kan je terecht in verschillende clubs in België waaronder Schermclub Parcival Leuven of De Maneschermer in Mechelen.

3. Yoga wall

Yoga is niet altijd even makkelijk als het lijkt. Want lang niet iedereen kan zich achteroverbuigen of een been achter hun hoofd leggen, laat staan zich in twee plooien. Enter: Yoga Wall. Hiermee hang je met touwen en riemen aan een speciale muur. Klinkt ingewikkeld, maar dat is het allesbehalve. Want dankzij deze riemen kan je bepaalde houdingen makkelijker aannemen om je spieren dieper te stretchen of te trainen. De riemen geven je ook nog meer stabiliteit en ondersteuning dan tijdens gewone yoga. Hierdoor kan je poses langer volhouden en zal je niet snel je evenwicht verliezen.

Het helpt bovendien met de verbetering van je lichaamshouding, verlicht druk in de onderrug en laat je erna langer en lichter voelen. Je hoeft hier dus niet superflexibel voor te zijn, want dit soort yoga is geschikt voor alle leeftijden, van beginners tot gevorderden.

Voor een sessie aan zo’n Yoga Wall kan je onder andere terecht bij de studio's Neshama Yoga in Hasselt, Yyoga in Brussel of Yogalovers in Mechelen.

4. Floatfit

Alsof pompen, sit-ups en squats gewoon thuis niet vermoeiend genoeg zijn, zou je het eens op een wiebelend matje in het zwembad moeten proberen. Deze fitnesshype, genaamd Floatfit, is een tijd geleden naar ons overgewaaid vanuit Engeland. Het zou namelijk dé manier bij uitstek zijn om in slechts 30 minuten echt alles uit je work-out te halen.

Door allerlei uithoudings- en krachtoefeningen uit te voeren op het water werk je je spieren net dat tikkeltje harder dan op de begane grond. Je werkt zo dus continu aan je balans, maar ook aan je conditie, houding en coördinatie. Extra vermoeiend, maar ook een beetje grappig. Uitgebreid lachen om je gebrek aan balans is dus zeker toegestaan, want zo train je je buikspieren nog wat extra. Overmatig zweten is hier eveneens verleden tijd, want een verfrissende duik in het zwembad krijg je er gratis bij.

Floatfit is geschikt voor zowel beginners als gevorderden én zelfs voor mensen met knie- of gewrichtsproblemen. Deze work-out op het water is namelijk veel minder belastend dan wanneer je op een harde ondergrond traint.

Floatfit uitproberen kan bij onder andere bij Thermae in Merchtem of Beneau in Gent.

5. Teqball

Teqball is simpel gezegd als voetballen op een pingpongtafel. Het is momenteel een van de jongste en snelst groeiende sporten die afstamt van de wereldwijd geliefde sport voetbal. Voor voetbalsterren als Messi en Neymar is deze sport ook ideaal als training, maar eveneens als ontspanning. Dat is ook waar teqball aanvankelijk voor was bedoeld: de fun. Het werd uitgevonden in 2014 door twee jonge Hongaren.

Je kan het opnemen tegen één of twee tegenstanders, maar ook twee tegen twee. Wedstrijden worden gespeeld met behulp van een speciale gebogen tafel, teqboards genaamd. Volgens de regels mag je de bal raken met eender welk deel van je lichaam, behalve je handen, om die naar de overkant te spelen. Daarbij mag de tafel niet meer dan drie keer geraakt worden en mag je niet twee keer achter elkaar hetzelfde lichaamsdeel gebruiken. De tafels voor het spel kunnen ongeacht het weer ook buiten worden geplaatst.

Kortom, een leuk en spannend spel dat veel concentratie en vooral goede balbeheersing vergt. De sport wordt in ons land voorlopig vooral beoefend in Wallonië of in en rond Brussel. Meer info vind je hier.

6. Aerial hoop

Vergeet paaldansen, probeer in de plaats daarvan de aerial hoop. Het is een vorm van luchtacrobatiek die zijn oorsprong vindt in het circus. Hierbij is vooral kracht, techniek, flexibiliteit en balans essentieel. Want je hangt niet zomaar aan deze stalen hoepel aan het plafond. Bij de danslessen aerial hoop is het de bedoeling dat je verschillende elegante houdingen aanneemt, die er jammer genoeg makkelijker uitzien dan ze zijn. Het is dus een full body work-out, waarbij je je armen, schouders, bovenlichaam en ook je buikspieren aan het werk zet.

Uiteindelijk zou je er hierdoor flexibeler, sterker en hiermee ook zelfverzekerder uitzien. Daarbij zou de aerial hoop naast het fysieke ook goed zijn voor je mentale gezondheid. De oefeningen in de lucht vergen namelijk een gezonde portie concentratie en mindfulness.

Lessen in aerial hoop kan je onder andere volgen bij De Polecats Fabriek in Gent of bij de dansschool van Caroline Clement in Geraardsbergen.

7. Discgolf

De naam van de sport zegt het al: golf met een disc of beter gezegd frisbee. Het principe van discgolf, een sport die ook overgewaaid is uit Amerika, is bijna hetzelfde als bij golf. In plaats van golfballetjes gebruik je een plastieken schijf en moet je die in plaats van ‘holes’ in een metalen korf proberen gooien. Wie dat in zo weinig mogelijk beurten kan doen, wint.

Deze sport is ook vooral populair in Wallonië, maar is bij ons in Vlaanderen steeds meer aan het opkomen. Het kan door iedereen gespeeld worden aangezien het niet zo intensief is.

In Vlaanderen kan je discgolf uitproberen in onder andere Putte, Kontich, Borsbeek, Bonheiden, Duffel en in het Limburgse Hechtel-Eksel.

