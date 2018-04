Van groepsfoto's tot de lengte in de bio: de meest voorkomende fouten op datingapps Margo Verhasselt

23 april 2018

11u07

Bron: The independent 0 Nina Als je ooit al eens gebruik gemaakt hebt van een datingapp, ken je het zonder twijfel: je hebt een match (of tien) waar je nog nooit mee gesproken hebt. Maar hé, dat is normaal en waarschijnlijk gewoon een teken dat we te veel keuze hebben. Al doen we ons hierzelf geen goed mee, beweert relatiecoach Erika Ettin. Zij vertelt de meest gemaakte fouten op datingapps aan Business Insider. Een overzicht.

Alhoewel er geen vaste wetenschap is voor wat werkt en wat niet werkt, is er wel al vaak getest naar wat als aantrekkelijk bevonden wordt door de meeste mensen. "Je vindt een uitzondering voor elke regel, mijn achtergrond is analytisch. Dus als ik iets vind dat 99% van de tijd werkt, zal ik je dat aanraden," vertelt Erika.

Geen biografie schrijven

Jij denkt: mysterieus en sexy? Het komt over als: saai en niet origineel. Je geeft je toekomstige matches veel redenen om jou niet leuk te vinden. Hoe aantrekkelijk jouw foto's ook zijn, als je niets over jezelf schrijft, stellen mensen zich snel de vraag waarom je op de app zit.

Erg lang moet de beschrijving niet zijn. Erika raadt zo'n 20 à 40 woorden aan. Ook moeten die woorden niet al te diepzinnig zijn. Ze mogen grappig zijn of zelfs een flauw mopje bevatten, als ze je persoonlijkheid maar goed beschrijven.

Je lengte

Sommige mannen vermoeden dat vrouwen enorm hard afknappen op mannen met een bepaalde lengte, maar niets is minder waar. Schrijf daarom dus niet alleen jouw lengte op, alsof dat het enige is wat je aan te bieden hebt.

Te veel foto's

Gewoon omdat de app toelaat om veel foto's toe te voegen aan jouw profiel, wil niet zeggen dat je een volledig album moet uploaden. Volgens Ettin zijn vier of vijf foto's het maximum.

"Mensen hebben de neiging om door al je foto's te gaan, wanneer ze dan een foto tegenkomen die ze niet leuk vinden, zullen ze je niet aanduiden als match. Ik zou nooit meer dan vijf foto's op mijn profiel plaatsen. Het is genoeg, mensen kunnen zien hoe je eruitziet."

Je eerste foto is niet je gezicht

Kies voor jouw eerste foto altijd een foto waar je gezicht heel duidelijk op is. Op die manier zien mensen goed hoe je eruitziet. Een foto waar je in de verte opstaat, of waar je wegkijkt, is geen goede keuze.

"Mensen maken snel hun keuze, wanneer je te ver op de foto staat of onduidelijk bent, zullen ze je weg swipen ongeacht van hoe je eruitziet."

Geen interessante foto's

Geen cliché foto van jou aan het skydiven of met surfboard in de hand? Het is nog steeds belangrijk dat je foto's op je profiel plaatst waarop je iets interessants aan het doen bent. Dat maakt het gemakkelijker voor de persoon die met jou matcht, omdat jullie op die manier gemakkelijker gesprekken kunnen starten en weten of jullie dezelfde interesses hebben.

Opgelet met kiekjes in groep en met vrienden

Ettin raadt aan om geen (!) foto's met andere mensen te posten. Fronsen ook jouw wenkbrauwen spontaan? Je bent niet de enige, want ze vertelt Business Insider dat ze hier vaak commentaar op krijgt. "Dan toon ik dat ik vrienden heb," is een logisch excuus, maar volgens Ettin is dat niet goed genoeg. "In het echte leven gaat niemand ervan uit dat je geen vrienden hebt. Dus echt bewijs is er niet nodig."

"Mensen willen de persoon zien waarmee ze op date gaan. Als je vrienden op al je foto's staan, wordt je vergeleken." Hetzelfde geldt voor groepsfoto's. Jij denkt: een aandenken aan een leuk en sociaal moment. Hij/ zij denkt: wie is die persoon nu eigenlijk?

Je hebt te veel foto's met iemand van het andere geslacht

Ben je op zoek naar een man of vice versa, probeer dan niet te veel foto's te hebben met mensen van het andere geslacht. Dit zou intimiderend overkomen.

Zeker foto's met je ex-vriend of vriendin zijn uit den boze. Probeer daarnaast ook de typische 'Ik stond er mooi op dus ik heb haar er maar afgeknipt-foto' te vermijden.

Saaie openingszinnen

"Hey, kom je hier vaker" of "Hoeveel weegt een ijsbeer? Net genoeg om het ijs te breken, hallo mijn naam is ...". Doe. Het. Niet. Als het al tot een conversatie leidt, zal dat waarschijnlijk niet de meest boeiende zijn.

"Bekijk het profiel van de persoon, zoek iets waarop je kan reageren of stel gewoon een vraag." Zie je op de foto iemand die tennis speelt, vraag dan hoe lang hij dat al doet bijvoorbeeld.

Matches verzamelen

Sommige mensen vinden het leuk om matches bij te houden als soort van 'verzameling', maar eigenlijk heeft het geen zin om matches bij te houden met wie je nooit praat.

Ettin stelt dat wanneer je nog nooit met iemand sprak, het beter is dat je die persoon gewoon unmatcht.