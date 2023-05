Van gierige vrienden tot een partner die geen seks meer wil: experts geven advies op 4 veelvoorkomende relatieproblemen

Deze orthopedi­sche sandalen uit de sixties zijn deze zomer weer hip (ja, echt). Zo draag je ze nu

Houten zool, leren band en een iconische gouden gesp, doet dat een belletje rinkelen? Ja, we hebben het over de sandalen van Scholl. De orthopedische schoenen, populair in de jaren 60, maken deze zomer zowaar een comeback. Dit is hoe je ze draagt anno 2023. “Zo geef je de look een moderne twist.”