Van FOMO naar JOMO: waarom je tijdens de zomer niét heel de tijd hoeft af te spreken met vrienden

Wout Van Aert (28) verliet vanochtend de Tour om de bevalling van zijn tweede kind bij te wonen. Vanzelfsprekend, vindt hij, maar is dat echt zo? Papa’s zijn tegenwoordig alsmaar meer aanwezig in de verloskamer, zegt vroedvrouw Demi Sprangers. Ze licht toe of dat echt een verschil maakt en wat er gebeurt in het ziekenhuis als de vader er níét is. “Dit is een magisch moment.”